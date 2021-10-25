search
ΚΥΡΙΑΚΗ 11.01.2026 20:48
search
MENU CLOSE
ΚΟΣΜΟΣ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

25.10.2021 10:00

Mc Donald΄s: Aυτό είναι το προϊόν που δεν πουλάει καθόλου (Video)

25.10.2021 10:00
mc donalds-new

Ένας υπάλληλος των Mc Donald’s αποκαλύπτει ποιο είναι το λιγότερο δημοφιλές προϊόν της αλυσίδας fast food.

Σε βίντεο, όπως λέει ο ίδιος, δεν έχει σερβίρει ποτέ στην ως τώρα θητεία του στην εταιρεία, ζεστό τσάι.

Ο Στέφεν Πατούλα, που δουλεύει στο Οχάιο, ισχυρίζεται ότι κανένας πελάτης δεν του έχει ζητήσει ποτέ ζεστό τσάι.

«Αγοράσαμε το κατάστημα τον Ιούλιο και δεν έχω σερβίρει ακόμα ζεστό τσάι. Για να πω την αλήθεια δεν γνώριζα καν ότι πουλούσαμε ζεστό τσάι μέχρι πριν από έναν μήνα», λέει σε βίντεο στον λογαριασμό του στο Υoutube.

Αυτό πάντως που προκαλεί εντύπωση είναι πως ένα από τα πιο δημοφιλή προϊόντα του καταλόγου, είναι το παγωμένο τσάι.

Διαβάστε επισης

Δακτύλιος, η… επιστροφή: Σε ισχύ ξανά από σήμερα, όσα πρέπει να ξέρετε

Πέραμα: Οι υπηρεσιακές αναφορές αξιωματικών που «καίνε» τους αστυνομικούς της ΔΙ.ΑΣ. (Videos)

Καιρός σήμερα: Και ξαφνικά… χειμώνας! Μεγάλη πτώση της θερμοκρασίας, πού θα βρέξει (video)

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
karystianou_new_456
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Το «κόμμα Καρυστιανού» και η νέα ρωγμή στο πολιτικό σύστημα

iran (1)
ΚΟΣΜΟΣ

Ιράν: Ξεπέρασαν τους 500 οι νεκροί στις διαδηλώσεις

agrotes-tempi-345
ΕΛΛΑΔΑ

Οριστικά σε δύο γκρουπ οι συναντήσεις με τον πρωθυπουργό – Με 20 άτομα η κάθε ομάδα που θα πάει στο Μέγαρο Μαξίμου 

karvouniaris_new_123
ΕΠΩΝΥΜΩΣ

Η εξέγερση που βλέπουμε και η εξέγερση που κρύβεται

nous1
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

ΟΦΗ-Αστέρας Τρίπολης 4-0: Περίπατος με όργια και καρέ τερμάτων του Νους

Δείτε όλες τις ειδήσεις
da vinci
ΕΠΙΣΤΗΜΗ

Επιστήμονες λένε ότι εντόπισαν πιθανά ίχνη DNA του Λεονάρντο ντα Βίντσι σε έργο τέχνης

apotefrotirio ritswna
ΕΛΛΑΔΑ

Αποτεφρωτήριο Ριτσώνας: 6 χρόνια λειτουργίας - Οι επώνυμοι που προτίμησαν καύση πριν από τον Γιώργο Παπαδάκη

germanou
MEDIA

Ναταλία Γερμανού: Ανακοίνωσε αλλαγές στην εκπομπή της – «Θα τη βλέπετε σε τεύχη»

graviera_naxou
ΕΛΛΑΔΑ

Γραβιέρα Νάξου: Γιατί δεν έμεινε εκτός από τη συμφωνία ΕΕ - Mercosur - Τι σημαίνει αυτό για την παραγωγή της

dandoylaki-new
LIFESTYLE

Κάτια Δανδουλάκη: Ενοχλημένη με την ανάρτηση για τον Χρήστο Πολίτη - Του fan club της και όχι δικό της το «αντίο»

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΚΥΡΙΑΚΗ 11.01.2026 20:47
karystianou_new_456
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Το «κόμμα Καρυστιανού» και η νέα ρωγμή στο πολιτικό σύστημα

iran (1)
ΚΟΣΜΟΣ

Ιράν: Ξεπέρασαν τους 500 οι νεκροί στις διαδηλώσεις

agrotes-tempi-345
ΕΛΛΑΔΑ

Οριστικά σε δύο γκρουπ οι συναντήσεις με τον πρωθυπουργό – Με 20 άτομα η κάθε ομάδα που θα πάει στο Μέγαρο Μαξίμου 

1 / 3