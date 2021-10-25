Mc Donald΄s: Aυτό είναι το προϊόν που δεν πουλάει καθόλου (Video)

Ένας υπάλληλος των Mc Donald’s αποκαλύπτει ποιο είναι το λιγότερο δημοφιλές προϊόν της αλυσίδας fast food.

Σε βίντεο, όπως λέει ο ίδιος, δεν έχει σερβίρει ποτέ στην ως τώρα θητεία του στην εταιρεία, ζεστό τσάι.

Ο Στέφεν Πατούλα, που δουλεύει στο Οχάιο, ισχυρίζεται ότι κανένας πελάτης δεν του έχει ζητήσει ποτέ ζεστό τσάι.

«Αγοράσαμε το κατάστημα τον Ιούλιο και δεν έχω σερβίρει ακόμα ζεστό τσάι. Για να πω την αλήθεια δεν γνώριζα καν ότι πουλούσαμε ζεστό τσάι μέχρι πριν από έναν μήνα», λέει σε βίντεο στον λογαριασμό του στο Υoutube.

Αυτό πάντως που προκαλεί εντύπωση είναι πως ένα από τα πιο δημοφιλή προϊόντα του καταλόγου, είναι το παγωμένο τσάι.

Διαβάστε επισης

Δακτύλιος, η… επιστροφή: Σε ισχύ ξανά από σήμερα, όσα πρέπει να ξέρετε

Πέραμα: Οι υπηρεσιακές αναφορές αξιωματικών που «καίνε» τους αστυνομικούς της ΔΙ.ΑΣ. (Videos)

Καιρός σήμερα: Και ξαφνικά… χειμώνας! Μεγάλη πτώση της θερμοκρασίας, πού θα βρέξει (video)