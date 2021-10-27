search
27.10.2021

Νέα Ερυθραία: Προφυλακιστέος ο 40χρονος «Σαμουράι» – Οδηγείται στο ψυχιατρείο των φυλακών

Στο ψυχιατρείο των φυλακών Κορυδαλλού οδηγείται ο 40χρονος κατηγορούμενος για το αιματηρό επεισόδιο που έγινε το Σάββατο στην Νέα Ερυθραία.

Ο κατηγορούμενος άνοιξε πυρ σε βάρος δύο αντρών που εκτελούσαν τεχνικά έργα με αποτέλεσμα να χάσει τη ζωή του ο ένας, υπάλληλος εταιρείας αερίου, και να τραυματιστεί ο δεύτερος.

Μετά την απολογία του ο κατηγορούμενος για δύο κακουργήματα και δύο πλημμελήματα, κρίθηκε προφυλακιστέος με εντολή των αρχών να κρατηθεί στο ψυχιατρείο μέχρι να ολοκληρωθεί η ψυχιατρική πραγματογνωμοσύνη που ζήτησε η ανακριτής.

Σύμφωνα με πληροφορίες ο 40χρονος κατά την παραμονή του στο ανακριτικό γραφείο δυσκολευόταν να απαντήσει με σαφήνεια στις ερωτήσεις της δικαστικής λειτουργού.

