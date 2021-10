Ανησύχησε τους ακολούθους της η εικόνα Τάρα Ριντ στο instagram καθώς εμφανίστηκε αποστεωμένη σε βαθμό που να συμπεραίνει κάποιος ότι η 45χρονη μπορεί να πάσχει από κάποια διατροφική διαταραχή.

«Τίποτα καλύτερο από την φίλη σου, που σε βγάζει καυτές καλλιτεχνικές φωτογραφίες στο Palm Springs (πόλη της Καλιφόρνια, ΗΠΑ), γνωστή και ως Taryn Manning» έγραψε στην ανάρτηση. Βροχή έπεσαν τα σχόλια για την «υπερβολικά αδύνατη» σιλουέτα της, ενώ η φωτογράφος Taryn Manning, έσπευσε να την υπερασπιστεί, γράφοντας: «Σε αγαπώ σούπερ ήρωά μου. Αν ήξεραν μόνο την καρδιά και την ψυχή σου, θα ένιωθαν απαίσια, προσπαθώντας σκόπιμα να σε πληγώσουν. Είμαι υπερήφανη για εσένα».

Η Τάρα Ριντ σε επόμενη ανάρτηση έγραψε πώς έχει υψηλο μεταβολισμό και ότι τρώει τα πάντα.

«Σε όλους όσοι έκαναν τα υπέροχα σχόλιά τους, εκφράζοντας το μίσος τους για τις καλλιτεχνικές φωτογραφίες που δημοσίευσα χθες, σας λέω ότι ήταν η γωνία λήψης. Εδώ είναι μία άλλη φωτογραφία από χθες, για να σας δείξω ότι δεν είμαι πολύ αδύνατη.

Έχω υψηλό μεταβολισμό και όποιος έχει υψηλό μεταβολισμό, είναι αδύνατο να πάρω βάρος. Το μόνο που κάνω είναι να τρώω. Όλους εσάς που γράψατε κάτι ωραίο, σας αγαπώ! Συνεχίστε να αγαπάτε, είναι το μόνο πράγμα που θα σώσει αυτόν τον κόσμο».

Τάρα Ριντ – Μια αποτυχημένη κοιλιοπλαστική την άφησε άνεργη

Η 45χρονη σήμερα Τάρα Ριντ έγινε γνωστή για το ρόλο της στο «American Pie» και εκείνο το διάστημα βρισκόταν στον 7ο ουρανό. Πίστευε ότι η καριέρα της θα απογειωνόταν και προσπάθησε να … βελτιώσει την εμφάνισή της, η οποία κατά γενική ομολογία τότε δεν είχε τίποτα στραβό. Μια αυξητική στήθους και μία κοιλιοπλαστική το 2004 την κατέστρεψαν.

Όπως η ίδια δήλωσε αργότερα η επέμβαση στην περιοχή της κοιλιάς ήταν απόλυτα αποτυχημένη με αποτέλεσμα να μην μπορεί να φορέσει μπικίνι για πολλά χρόνια. Με μία δεύτερη επανορθωτική επέμβαση προσπάθησε να πείσει τον χώρο του θεάματος ότι όλα επανήλθαν στο φυσιολογικό και πόζαρε στο Playboy το 2009. Δυστυχώς τίποτα δεν έγινε όπως παλιά.

Η Τάρα Ριντ γεννήθηκε στο Γουάικοτ με γονείς τον Τόμας και την Ντόνα Ριντ, ιδιοκτήτες δύο παιδικών σταθμών. Έπαιξε τη Vicky στις ταινίες «American Pie» (1999), «American Pie 2» (2001) και «American Reunion» (2012),και την «Bunny Lebowski» στην ταινία «The Big Lebowski» (1998). Εμφανίστηκε και στις ταινίες «Urban Legend» (1998), «Dr. T & the Women» (2000), «Josie and the Pussycats» (2001), «Van Wilder» (2002), «My Boss’s Daughter» (2003) και «Alone in the Dark» (2005). Είχε το δικό της ταξιδιωτικό σόου στο E! με το όνομα «Taradise» το 2005, ενώ συμμετείχε και το 2011 στο βρετανικό «Celebrity Big Brother 8».

Διαβάστε επίσης:

Λάκης Γαβαλάς: Οργισμένες δηλώσεις για την λεηλασία κτιρίου που στέγαζε την επιχείρησή του

Βίκυ Πρωτογεράκη: Πασίγνωστος σκηνοθέτης μου είχε πει «επειδή όλες έχουν περάσει από το κρεβάτι μου, πες πού και πότε» (Video)

Γωγώ Αντζολετάκη για Πέτρο Φιλιππίδη: «Μέσα μου πιστεύω ότι είναι υπερβολικά αυτά που ειπώθηκαν» (video)