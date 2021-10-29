29.10.2021 10:20

Βύρωνας: 22χρονος μπήκε σε τουαλέτες σχολείου χωρίς παντελόνι! (Video)

Αναστατωμένοι είναι οι κάτοικοι του Βύρωνα μετά το απίστευτο συμβάν που έλαβε χώρα πριν λίγες μέρες σε σχολείο της περιοχής.

Συγκεκριμένα, ένας 22χρονος νεαρός μπήκε με κατεβασμένο παντελόνι σε σχολείο πριν εισβάλλει στις τουαλέτες των κοριτσιών.

Το περιστατικό συνέβη στις 14 Οκτωβρίου, όταν και ο 22χρονος εκμεταλλευόμενος την ανοιχτή πόρτα του σχολείου, λόγω της κακοκαιρίας, μπήκε στο σχολείο και κινήθηκε προς τις γυναικείες τουαλέτες.

Εκείνη την ώρα μάλιστα βρισκόταν στις τουαλέτες μια 16χρονη μαθήτρια, η οποία είχε κλειδώσει την πόρτα.

Τον νεαρό είδε υπάλληλος του σχολείου, η οποία κάλεσε σε βοήθεια όταν είδε τον νεαρό. Τότε εκείνος τράπηκε σε φυγή και αμέσως ενημερώθηκαν οι Αρχές, σύμφωνα με τα στοιχεία των οποίων, ο 22χρονος έχει απασχολήσει και στο παρελθόν την Αστυνομία για παρόμοια περιστατικά.

«Στις 14 Οκτώβριου είχαμε έντονα καιρικά φαινόμενα. Έτσι αποφασίσαμε να αφήσουμε την πόρτα του σχολείου ανοιχτή για έρχονταν παιδιά με καθυστέρηση λόγο της βροχή με αποτέλεσμα αυτός να βρει ευκαιρία και να μπει στις τουαλέτες των κοριτσιών. Όλα έγιναν πολύ πρωί», δήλωσε στον ΑΝΤ1 η διευθύντρια του σχολείου.

«Με ενημέρωσε η κυρία που έχει το κυλικείο ότι είδε ένα άγνωστο άτομο να μπαίνει στις τουαλέτες έχοντας κατεβασμένη την φόρμα του και είχε σε κοινή θέα τα γεννητικά του όργανα. Βγαίνοντας να δω προς τα που έφυγε τότε ήρθε η μαθήτρια και μου είπε ότι την ακολούθησε από το σπίτι της», πρόσθεσε.

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

