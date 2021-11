Σάλος έχει προκληθεί τις τελευταίες ώρες με αφορμή το ανεκδιήγητο βίντεο που ανέβασε στα social media ο Τάσος Ξιαρχός.

Ο χορευτής δε δίστασε να κοροϊδέψει δημοσίως μια κοπέλα, λόγω των… περιττών (!) κιλών της.

Το βίντεο αυτό συγκέντρωσε αμέτρητα επικριτικά σχόλια κατά του χορευτή, ενώ πολλά ήταν και τα διάσημα πρόσωπα θέλησαν να δώσουν τη δική τους απάντηση σε αυτή την απαράδεκτη συμπεριφορά.

Γνωστές Ελληνίδες πόζαραν στο Instagram με ριγέ μπλούζες βάζοντας στη… θέση του τον χορευτή. Μεταξύ αυτών, η Σίσσυ Χρηστίδου, η Κατερίνα Ζαρίφη και η Δανάη Μπάρκα.

Στο περιστατικό αναφέρθηκε και η Έλενα Ακρίτα η οποία αφού εξιστόρησε το απαράδεκτο συμβάν, ευχήθηκε η κοπέλα που δέχτηκε το bullying να επιλέξει τη δικαστική οδό, αναφέροντας τα εξής:

«Ένας διάσημος χορευτής σελεμπριτι έβγαλε βίντεο μια άγνωστη του κοπέλα, που έτρωγε σε ένα μαγαζί για να την κοροϊδέψει για τα κιλά της και έκανε ζουμ στην κοιλιά της, λέγοντας ότι δεν πρέπει να φοράει μπλούζα με οριζόντια ρίγα γιατί φαίνεται ακόμα πιο χοντρή. Η κοπέλα το έμαθε, του έστειλε μήνυμα να το κατεβάσει και αυτός τη μπλόκαρε. Εύχομαι να τον πάει στα δικαστήρια, να τον ξεφτιλισει όπου μιλάνε ελληνικά και να την πληρώνει. Και τα λεφτά να τα κάνει μπλούζες με ρίγες οριζόντιες, λεπτές, χοντρές, κάθετες, πλαγιές και ότι άλλο γουστάρει να φορέσει»

Τη δική της τοποθέτηση έκανε και η Καίτη Γαρμπή, δημοσιεύοντας μια παλιά ανάρτηση του Τάσου Ξιάρχου όπου αφού παρουσίαζε τον εαυτό του ως θύμα bullying, έκανε λόγο για «κομπλεξικούς» και «μονοδιάσταστους».

Την ίδια ώρα, το hashtag #Ξιαρχο είχε γίνει πρώτο trend στο twitter με τους χρήστες της πλατφόρμας να απορρίπτουν την απαράδεκτη συμπεριφορά του χορευτή.

If you’ve ever wondered what it’s like to pair lemons and coffee, we’ve got you covered! Celebrate the International Coffee Day with our sweet-and-spicy Citrus Americano!🍋☕

Visit our website for more details: https://t.co/jb0KhgSQXp pic.twitter.com/1wHhtzByKs