Αθάνατο ελληνικό δαιμόνιο! Τύπωσε το πιστοποιητικό εμβολιασμού σε… μπλούζα για να κερδίζει χρόνο (video)

Σε… μπλούζα τύπωσε το πιστοποιητικό εμβολιασμού του ένας άνδρας από την Καλαμαριά

Μιλώντας στον ΑΝΤ1 και την εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα», ο Θανάσης Γιώγλου εξήγησε ότι το έκανε για να αποφεύγει τη συνεχή διαδικασία επίδειξης του πιστοποιητικού του κάθε φορά που πηγαίνει σε τράπεζες, δουλειές ή και σε καφέ.

«Θα κυκλοφορώ μόνο με αυτήν την μπλούζα, σκέφτομαι να τυπώσω ακόμα 4-5». Η εκτύπωση της μπλούζας του στοίχισε 20 ευρώ, αφού όπως είπε είναι… μεγάλο μέγεθος.

Όπως είπε χρησιμοποίησε ήδη το… διαφορετικό αυτό πιστοποιητικό στο γήπεδο 5Χ5 που πηγαίνει ο γιος του, με τον υπάλληλο να μένει άναυδος από την ευρηματικότητα του Γιώγλου.

Μάλιστα στην εκπομπή προβλήθηκε και το βίντεο που αποδεικνύει ότι το QR code σκανάρεται κανονικα…

