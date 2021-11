Ο στεγνός καιρός και η υψηλή για την εποχή θερμοκρασία, παρά την ομίχλη και την υγρασία, δεν έπαιξαν καθοριστικό ρόλο όπως φαίνεται για κάποιους ώστε να περάσουν το ΠΣΚ μακριά από την τηλεόραση σε σύγκριση με το αντίστοιχο προηγούμενο γουίκεντ.

Όμως το Σάββατο από τις διακεκριμένες θέσεις τηλεθέασης εκτιμάται ότι οι περισσότεροι βγήκαν έξω το βράδυ.

Τρένο πάνε οι «Συμπέθεροι απ’ τα Τίρανα» στη μέρα τους- πρώτοι και την Παρασκευή, όχι με εντυπωσιακό ποσοστό τηλεθέασης, πάντως τους είδαν πάνω από 1,2 εκατ. τηλεθεατές- προσπέρασαν με άνεση τους πάντες στο διάβα τους.

Νούμερο δύο της ημέρας ήταν το τηλεπαιχνίδι «Ο τροχός της Τύχης»- το καλύτερο πρόγραμμα του Star ακόμα και από τη μυθοπλασία που προτείνει, μακράν- το οποίο βοήθησε το δελτίο του σταθμού να κρατηθεί για το είδος του σε υψηλά ποσοστά τηλεθέασης.

Το «The bachelor» εμφανίστηκε από το πουθενά (εκεί όπου βρισκόταν δηλαδή) και κατετάγη στην ένατη θέση.

Με μια παρατήρηση στα top 10 του τριημέρου θα διαπιστώσετε ότι υπάρχει σχεδόν πάντα ελληνική ταινία, όπως συνέβη και αυτό το Παρασκευοσαββατοκύριακο.

Εντύπωση προκαλεί η απουσία μυθοπλασίας, από πλευρά ιδιωτικών σταθμών, αν και η ΕΡΤ έχει επιλέξει ζώνη με σειρές το Σαββατόβραδο. Φαίνεται όμως ότι χρειάζεται ακόμη χρόνο και προσπάθεια ώστε η ΕΡΤ1 να ενταχθεί ψηλά στο ζάπινγκ ή στις επιλογές του τηλεοπτικού κοινού.

Το Σάββατο την πρώτη θέση και πάλι είχε ρεζερβέ το «The Voice» και παρά το γεγονός ότι το αντίπαλο σόου «Just the 2 of us» είχε αρχίσει νωρίτερα. Το σόου του Alpha αρκέστηκε στην τέταρτη θέση. Δεν πήγε χειρότερα από το περασμένο Σάββατο απλώς ήταν περισσότεροι όσοι επέλεξαν άλλα προγράμματα.

Το δελτίο του Alpha ήταν το δεύτερο καλύτερο πρόγραμμα της ημέρας.

Σταθερή αξία η αισθηματική κομεντί «Δεσποινίς διευθυντής» με τη Τζένη Καρέζη ως Λίλα Βασιλείου αποτέλεσε την τρίτη καλύτερη επιλογή του Σαββάτου.

Η κίνηση του Mega να έχει σε επανάληψη κάθε Σάββατο τους «Συμπέθερους απ’ τα Τίρανα», έξυπνη. Την παρακολουθούν αρκετοί.

Καλά πήγε (ξανά) το «Kitchen lab» του Άκη Πετρετζίκη για την ώρα που προβάλλεται.

Την Κυριακή τα πράγματα είναι γνωστά. Το επεισόδιο της σειράς «Η γη της ελιάς» μάζεψε τους περισσότερους και με διαφορά από το δεύτερο πρόγραμμα της ημέρας που ήταν- πιο άλλο;- το «The Voice».

Στην έβδομη θέση της ημέρας πλασαρίστηκε μια έκφανση του όρου «χτίζω τηλεθέαση».

Αξιοσημείωτο είναι επίσης ότι στο top 10 εθεάθη δελτίο ειδήσεων του Mega.

Αν πάντως υπήρχε έστω μια σειρά ισοδύναμη εκείνων που βλέπουμε τις καθημερινές ο χάρτης του Σαββάτου μπορεί να ήταν διαφορετικός.

Διαβάστε επίσης

Tι θέλει να μας πει η γάτα μας όταν γουργουρίζει

DWTS: Το παράπονο της Μπέσσυ Αργυράκη για τους κριτές

Σταμάτης Σπανουδάκης: 48χρονη υποστηρίζει ότι είναι κόρη του και ζητά τεστ DNA