search
ΠΕΜΠΤΗ 21.05.2026 02:45
search
MENU CLOSE
ΥΓΕΙΑ

13.11.2021 21:53

Θάνατος 51χρονης: Παρέμβαση εισαγγελέα για τον αντιεμβολιαστή επόπτη Υγείας (Video)

13.11.2021 21:53
nosokomeio_argos_new

Ο προϊστάμενος της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Θεσσαλονίκης Πάνος Παναγιωτόπουλος διέταξε κατεπείγουσα γενικευμένη διοικητική έρευνα αργά το βράδυ του Σαββάτου εναντίον του αντεμβολιαστή και αρνητή του κορωνοϊού επόπτη Υγείας, που φέρεται να εμπλέκεται στον θάνατο 51χρονης ασθενούς στο νοσοκομείο Παπανικολάου.

Ο κ. Παναγιωτόπουλος παραπέμπει την υπόθεση σε αρμόδιο εισαγγελέα προκειμένου να εντοπιστεί ο συγκεκριμένος επόπτης και να περιοριστεί η δραστηριότητα του, προς διασφάλιση της υγείας των πολιτών.

Υπενθυμίζεται πως η αρνήτρια του εμβολίου,κατέληξε από κορωνοϊό αρνούμενη να διασωληνωθεί. Η κατάληξή της επήλθε στο Νοσοκομείο Παπανικολάου στη Θεσσαλονίκη, μετά από 25 ημέρες νοσηλείας.

Ο επόπτης υγείας φέρεται να προέτρεπε την 51χρονη να μη διασωληνωθεί, να υπογράψει και να φύγει από το νοσοκομείο.

Διαβάστε επίσης:

Επίθεση Ξανθού στην κυβέρνηση: «Υγειονομική τραγωδία σε εξέλιξη»

Τελεσίγραφο Πλεύρη σε ιδιώτες γιατρούς: Εθελοντική ενίσχυση του ΕΣΥ ή επιστράτευση (Video)

Δημοσκόπηση Metron Analysis: Σταθερά πρώτη η ΝΔ, μειώνει τη διαφορά από ΣΥΡΙΖΑ το ΚΙΝΑΛ

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
cuba-98234
ΚΟΣΜΟΣ

Και τώρα η Κούβα: Εντείνεται η επιθετικότητα των ΗΠΑ – Απειλούν με απαγωγή και τον Κάστρο, στην Καραϊβική το USS Nimitz – Οργή στην Αβάνα

olympiakos kypello 55- new
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Ελπίζει ο Ολυμπιακός μετά την κατάκτηση του Europa League από την Αστον Βίλα – Θέλει και δεύτερο… δώρο από τους «χωριάτες»

kafsima_0406_1460-820_new
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

«Ράλι» στα καύσιμα: Σπάνε το ένα ρεκόρ μετά το άλλο οι τιμές – Πού ξεπέρασε τα 2,25 ευρώ η αμόλυβδη

nistroup-234
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Παναθηναϊκός: Σε τελικό στάδιο οι επαφές με τον Νίστρουπ, πρόταση για συμβόλαιο 2+1 ετών

aston europa
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Η Άστον Βίλα κατέκτησε το Europa League με θρίαμβο επί της Φράιμπουργκ

Δείτε όλες τις ειδήσεις
KRISTIAN_RONALDO
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Ανακοινώθηκε η ομάδα του Μουντιάλ της Πορτογαλίας με τον Κριστιάνο Ρονάλντο να γράφει ιστορία

odysseia
ΣΙΝΕΜΑ

Η «Οδύσσεια» του Νόλαν ζήτησε 16 εκατ. ευρώ επιχορήγηση από το ΥΠΠΟ ως… «Παραμύθι του Τσάρλι», θα λάβει 6,5

aftokinito_kinito_2005_1920-1080_new
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Κινητό στο αυτοκίνητο: Εάν το έχω σε βάση και το χρησιμοποιώ κινδυνεύω με πρόστιμο;

drone-lefkada
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Το drone «χωρίζει» Ελλάδα - Ουκρανία: Η δυσφορία για το Κιεβο και η μετατόπιση του Δένδια στη γραμμή Γεραπετριτη

statue-liberty
ΚΟΣΜΟΣ

Οι Αμερικανοί μπορούν να αποκτήσουν κομμάτι από το Άγαλμα της Ελευθερίας με 250 δολάρια

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΠΕΜΠΤΗ 21.05.2026 02:18
cuba-98234
ΚΟΣΜΟΣ

Και τώρα η Κούβα: Εντείνεται η επιθετικότητα των ΗΠΑ – Απειλούν με απαγωγή και τον Κάστρο, στην Καραϊβική το USS Nimitz – Οργή στην Αβάνα

olympiakos kypello 55- new
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Ελπίζει ο Ολυμπιακός μετά την κατάκτηση του Europa League από την Αστον Βίλα – Θέλει και δεύτερο… δώρο από τους «χωριάτες»

kafsima_0406_1460-820_new
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

«Ράλι» στα καύσιμα: Σπάνε το ένα ρεκόρ μετά το άλλο οι τιμές – Πού ξεπέρασε τα 2,25 ευρώ η αμόλυβδη

1 / 3