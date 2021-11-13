Θάνατος 51χρονης: Παρέμβαση εισαγγελέα για τον αντιεμβολιαστή επόπτη Υγείας (Video)

Ο προϊστάμενος της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Θεσσαλονίκης Πάνος Παναγιωτόπουλος διέταξε κατεπείγουσα γενικευμένη διοικητική έρευνα αργά το βράδυ του Σαββάτου εναντίον του αντεμβολιαστή και αρνητή του κορωνοϊού επόπτη Υγείας, που φέρεται να εμπλέκεται στον θάνατο 51χρονης ασθενούς στο νοσοκομείο Παπανικολάου.

Ο κ. Παναγιωτόπουλος παραπέμπει την υπόθεση σε αρμόδιο εισαγγελέα προκειμένου να εντοπιστεί ο συγκεκριμένος επόπτης και να περιοριστεί η δραστηριότητα του, προς διασφάλιση της υγείας των πολιτών.

Υπενθυμίζεται πως η αρνήτρια του εμβολίου,κατέληξε από κορωνοϊό αρνούμενη να διασωληνωθεί. Η κατάληξή της επήλθε στο Νοσοκομείο Παπανικολάου στη Θεσσαλονίκη, μετά από 25 ημέρες νοσηλείας.

Ο επόπτης υγείας φέρεται να προέτρεπε την 51χρονη να μη διασωληνωθεί, να υπογράψει και να φύγει από το νοσοκομείο.

Διαβάστε επίσης:

Επίθεση Ξανθού στην κυβέρνηση: «Υγειονομική τραγωδία σε εξέλιξη»

Τελεσίγραφο Πλεύρη σε ιδιώτες γιατρούς: Εθελοντική ενίσχυση του ΕΣΥ ή επιστράτευση (Video)

Δημοσκόπηση Metron Analysis: Σταθερά πρώτη η ΝΔ, μειώνει τη διαφορά από ΣΥΡΙΖΑ το ΚΙΝΑΛ