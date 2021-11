Ο Άντολφ Ρόμπερτ Θόρντον Τζούνιορ, πιο γνωστός ως ράπερ Young Dolph, πυροβολήθηκε και σκοτώθηκε στο Μέμφις, την πατρίδα του, την Τετάρτη (17/11).



Σύμφωνα με πληροφορίες από το New York Post, επικαλούμενο τον τοπικό σταθμό FOX13, ο θάνατός του επιβεβαιώθηκε από τρεις ανεξάρτητες πηγές επιβολής του νόμου, με τους θαυμαστές του Young Dolph να αντιδρούν με τρόμο, θρηνώντας την απώλειά του.

R. I.P. to my friend Dolph this broke my heart