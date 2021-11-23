Φαίη Ξυλά για #MeToo: «Είχα καλή συνεργασία με τους ηθοποιούς που κατηγορούνται, αλλά ακόμα κι αυτό έγινε χειριστικά» (Video)

Η ηθοποιός Φαίη Ξυλά βρέθηκε καλεσμένη στην εκπομπή του Γρηγόρη Αρναούτογλου «The 2night Show» το βράδυ της Δευτέρας (22/11) και μίλησε για τις σπουδές της, την προσωπική της ζωή και τις καταγγελίες στον χώρο του θεάματος.

Αναφερόμενη στον τρόπο που αντιμετωπίζει τα πάντα στη ζωή της, η Φαίη Ξυλά παραδέχθηκε ότι δεν είναι του… κυνηγιού: «Είμαι από τους ανθρώπους που περιμένουν να τους έρθει κάτι, δεν το κυνηγάνε. Δεν κυνήγησα ποτέ κάποια σχέση μου. Αν έμπαινα στη διαδικασία να κυνηγήσω κάτι, θα ξενέρωνα.

Θέλω να συμβαίνουν τα πράγματα, όχι να τα παλεύω και να τα προσπαθώ». «Πήγα στο Λονδίνο για να σπουδάσω ναυτιλιακά, αλλά πάντα ήξερα ότι θα γυρίσω στην Ελλάδα και θα σπουδάσω στο θέατρο» είπε η ηθοποιός, που αυτό το διάστημα πρωταγωνιστεί στη σειρά «Έρωτας με διαφορά».

Η ηθοποιός μίλησε και για τον πρώην σύζυγό της και πατέρα του παιδιού της, Κωνσταντίνο Γιαννακόπουλο: «Ο μπαμπάς του γιου μου είναι μικρότερος από εμένα, δεν θα στεκόμουν ποτέ στη διαφορά ηλικίας σε μια σχέση. Έχουμε δουλέψει ξανά με τον Κωνσταντίνο και αφού χωρίσαμε, στο θέατρο. Είναι εξαιρετικό παιδί. Όταν υπάρχουν παιδιά, θεωρώ ότι πρέπει να είναι προτεραιότητα.

Μπορεί να παύεις να είσαι ζευγάρι, αλλά είστε οι γονείς του παιδιού. Και για τα ζευγάρια που έχουν ένταση, αυτό ισχύει πρέπει να τα αφήνουν πίσω τους, τα παιδιά δεν φταίνε σε τίποτα. Εμείς χωρίσαμε καλά. Ο γιος μου δεν ξέρω με τι θέλει να ασχοληθεί ακόμα, βέβαια, έχει μεγαλώσει στο θέατρο» είπε.

Στην συνέχεια, αναφέρθηκε στο #MeToo και τις καταγγελίες που έγιναν γνωστές στον χώρο του θεάματος. «Θα καθαρίσει το τοπίο, είμαι πολύ υπέρ και έχω απεριόριστο θαυμασμό στα θύματα που βρήκαν το θάρρος να μιλήσουν. Θεωρώ ότι θα είναι πιο ξεκάθαρα τα πράγματα από εδώ και πέρα και κάποιοι θα κωλώσουν», δήλωσε αρχικά.

Έπειτα, η Φαίη Ξυλά μίλησε για την δική της προσωπική εμπειρία. Όπως είπε, η ίδια δεν έχει δεχτεί ποτέ σεξουαλική παρενόχληση, αλλά έχει βιώσει άσχημες συμπεριφορές.

«Μιλάμε για κακή συμπεριφορά κατ’ εξακολούθηση. Στο Εθνικό η σχολή ήταν αυστηρή, αλλά είναι άλλο από το να προσβάλλει κάποιος ή να χειροδικεί. Σε εμένα δεν έχει συμβεί το δεύτερο, γιατί μάλλον έθεσα τα όριά μου και αντιστάθηκα. Τόλμησα να αντισταθώ και ούτε αυτό είναι εύκολο. Όταν κάποιος είναι επικίνδυνος για τους γύρω του και το μέγεθος του κακού είναι τόσο μεγάλο, ακυρώνει οτιδήποτε καλό έχει κάνει», είπε σχετικά με τους ηθοποιούς, οι οποίοι έχουν κατηγορηθεί για σεξουαλικά αδικήματα, αλλά το ταλέντο τους εξακολουθεί να εκτιμάται από το κοινό.

«Ο συνδυασμός αλαζονείας, χαμηλής αυτοεκτίμησης και η κατάχρηση εξουσίας τους κάνει να νιώθουν μικροί θεοί, ότι δεν θα τιμωρηθούν ό,τι και αν κάνουν. Έχει τύχει να συνεργαστώ με κάποιους από αυτούς και να έχω καλή συνεργασία μαζί τους, αλλά ακόμα και αυτό συνέβη χειριστικά», κατέληξε η Φαίη Ξυλά.

Κορωνοϊός: «Μαύρο» διήμερο με σχεδόν 200 θανάτους – Ξανά πάνω από 8.000 τα κρούσματα

Τρένο παρέσυρε γυναίκα στην Κωνσταντινουπόλεως (Σκληρές εικόνες)

Κορωνοϊός: Κατακλύζουν τις ΜΕΘ της Βόρειας Ελλάδας οι ανεμβολίαστοι- Καμπανάκι για εμβολιασμούς