Αναπλάσεις σε Αθήνα – Ελληνικό: «Αγνώριστες» οι Βασ. Όλγας, Τοσίτσα, Ζωσιμάδων και πλ. Νερού (photos)

Ένα πακέτο σημαντικών αναπλάσεων που βρίσκονται «στα σκαριά» τόσο στο κέντρο της Αθήνας όσο και στο Ελληνικό εγκρίθηκε από το Κεντρικό Συμβούλιο Αρχιτεκτονικής ανάπλασης.

Συγκεκριμένα οι αναπλάσεις αφορούν σε τμήμα Μητροπολιτικού Πάρκου Πρασίνου στο Ελληνικό, και πράσινες διαδρομές σε Τοσίτσα και Ζωσιμάδων και ανάπλαση στη Βασιλίσσης Όλγας.



Συγκεκριμένα και υπό την προεδρία του Γενικού Γραμματέα Χωρικού Σχεδιασμού και Αστικού Περιβάλλοντος, Ευθύμιου Μπακογιάννη, συνεδρίασε το Κεντρικό Συμβούλιο Αρχιτεκτονικής.



Μεταξύ των θεμάτων που εξετάστηκαν και έλαβαν θετική γνωμοδότηση είναι τα ακόλουθα:



Έγκριση της μελέτης έργου: «Τμήμα Μητροπολιτικού Πάρκου Πρασίνου και Αναψυχής, Τροποποίηση της μελέτης Αρχιτεκτονικής Τοπίου και Αρχιτεκτονικών Κατασκευών, κατ’ εξειδίκευση του Σχεδίου Γενικής Οργάνωσης του Μητροπολιτικού Πάρκου Πρασίνου και Αναψυχής, εντός της Α1 Κτιριακής Ενότητας»



Η τροποποίηση της αρχιτεκτονικής μελέτης στο Τμήμα του Μητροπολιτικού Πάρκου Πρασίνου και Αναψυχής αφορά στη μείωση της δόμησης εντός της Α1 Κτιριακής ενότητας, καθώς δίνεται μεγαλύτερη έμφαση στις φυσικές λύσεις και στον τοπικό χαρακτήρα του πάρκου, όπως και σε λειτουργικές βελτιώσεις.





Πλατεία νερού στο Ελληνικό

Ειδικότερα, μειώνεται η πραγματοποιούμενη κάλυψη, δόμηση και ο όγκος λόγω κατάργησης του στεγάστρου στην πλατεία Δ (Πλατεία Νερού), των 2 κτιρίων – σημείων πληροφόρησης, και των τριών Παρατηρητηρίων. Διατηρούνται οι απολύτως απαραίτητες κατασκευές για την λειτουργία του Πάρκου. Μειώνεται έτσι: η πραγματοποιούμενη κάλυψη, από 1.378,03 μ² σε 389,40 μ², η πραγματοποιούμενη δόμηση από 4.800μ² σε 389,40μ² και ο πραγματοποιούμενος όγκος (από σε 7.370,39 μ³ σε 1.751,91μ³). Παραμένουν 2 μόνο κτίρια, το Σημείο Πληροφόρησης – Υποδοχή – (Info Point) το οποίο περιλαμβάνει και ιατρείο πρώτων βοηθειών. Επίσης, τροποποιείται το Βοηθητικό Κτίριο για την καλύτερη κάλυψη των αναγκών των χρήσεων που στεγάζει, όπως και η μορφολογία του Σημείου Πληροφόρησης για λόγους καλύτερης ένταξης στο τοπίο.





Η Πλατεία του Νερού, εμβαδού 3.650 μ² θα αποτελεί ένα από τα πιο σύγχρονα συντριβάνια – «παιχνίδια» νερού. Θα καταλαμβάνει μεγάλο τμήμα της πλατείας Δ όταν όμως δεν λειτουργεί, θα αφήνει την πλατεία ελεύθερη σε άλλες χρήσεις. Συνολικά σε όλη τη μελέτη, δίνεται προτεραιότητα στη διατήρηση, ανακύκλωση και επαναχρησιμοποίηση των υφιστάμενων υλικών.



Έγκριση τροποποιημένης μελέτης που αφορά στη δημιουργία πράσινων διαδρομών με μετατροπή της οδού Τοσίτσα από την οδό Μπουμπουλίνας έως την οδό Ερεσσού σε οδό ήπιας κυκλοφορίας και ανάπλαση πεζοδρόμου Ζωσιμάδων στην 1η Δ.Κ.







Η οδός Τοσίτσα

Με την εν λόγω μελέτη ενοποιούνται λειτουργικά και οπτικά οι οδοί Τοσίτσα και Ζωσιμάδων, ώστε στην περιοχή των Εξαρχείων να δημιουργηθούν «πράσινες» διαδρομές που θα ενώνουν δύο ζωτικής σημασίας σημεία της πόλης, το συγκρότημα Αρχαιολογικού Μουσείου – Ε.Μ.Π με τον λόφο του Στρέφη.



Ειδικότερα, η οδός Τοσίτσα μετατρέπεται σε ήπιας κυκλοφορίας και γι’αυτόν τον σκοπό μειώνεται το πλάτος του οδοστρώματος όπως και το όριο ταχύτητας των διερχομένων οχημάτων. Η οδός μονοδρομείται και περιορίζεται η στάθμευση των ΙΧ οχημάτων, με χώρους προσωρινής στάθμευσης για μη ρυπογόνα μέσα όπως ποδήλατα, ηλεκτρικά ή μη. Διαπλατύνονται τα πεζοδρόμια και στις γωνίες κάθε οικοδομικού τετραγώνου τοποθετούνται ράμπες ΑΜΕΑ που οδηγούν απευθείας σε διαβάσεις.





Η οδός Ζωσιμάδων, χαρακτηρισμένος πεζόδρομος που υλοποιείται, αναδιαμορφώνεται λόγω κλίσης, σε 3 ζώνες



Φυτεύονται δέντρα και παρτέρια για τον περιορισμό της έντασης του φαινομένου της θερμικής νησίδας και τη βελτίωση της ποιότητας του αέρα, ενώ σε κάθε οικοδομικό τετράγωνο προβλέπεται υπογείως περιοχή αποστράγγισης των ομβρίων. Ταυτόχρονα, περιλαμβάνεται η δημιουργία εσοχών για κάδους ανακύκλωσης, ενώ εξετάζεται και η υπογειοποίησή τους. Ταυτόχρονα, προβλέπεται η τοποθέτηση μετεωρολογικού σταθμού, νέων φωτιστικών σωμάτων και καθιστικές επιφάνειες για τους διερχόμενους πολίτες με υλικά ανθεκτικά στο χρόνο και στη βαριά χρήση.



Αντίστοιχα, η οδός Ζωσιμάδων, χαρακτηρισμένος πεζόδρομος που υλοποιείται, αναδιαμορφώνεται λόγω κλίσης, σε 3 ζώνες – βαθμίδες, όπου επιχειρείται να εξομαλυνθούν οι έντονες υψομετρικές διαφορές. Δημιουργούνται πλατύσκαλα, όδευση τυφλών και τοποθετούνται δεντροστοιχίες.







Βασιλίσσης Ολγας

Έγκριση αρχιτεκτονικής μελέτης για την ανάπλαση της Λεωφόρου Βασιλίσσης Όλγας



Αφορά στη μετατροπή της Λεωφόρου Βασιλίσσης Όλγας σε πεζόδρομο, ώστε να διαμορφωθεί ένας ευρύς κοινόχρηστος χώρος που θα ενοποιεί τον αρχαιολογικό χώρο του Ολυμπιείου με το Ζάππειο και τον Εθνικό Κήπο και θα ολοκληρώνει τον αρχαιολογικό περίπατο από τον Κεραμεικό ως το Παναθηναϊκό Στάδιο.



Το όριο της μελέτης εκτείνεται από τη συμβολή της Λεωφόρου Βασιλίσσης Όλγας με τη Λεωφόρο Βασιλέως Κωνσταντίνου και τη Λεωφόρου Αρδηττού μέχρι τη συμβολή της με τη Λεωφόρο Αμαλίας, συμπεριλαμβανομένου του χώρου που περιβάλει την πύλη του Αδριανού, ενώ η επιφάνειά του είναι περίπου 23.000 τ.μ.

Από την απαγόρευση της κυκλοφορίας εξαιρούνται τα οχήματα έκτακτης ανάγκης, τα οχήματα τροφοδοσίας, ειδικά οχήματα και οχήματα μέσων μαζικής μεταφοράς. Η λειτουργία των γραμμών του Τραμ που διέρχονται από την Βασιλίσσης Όλγας δεν θα τροποποιηθεί, αλλά θα ενταχθεί μέσα από τη μελέτη ανάπλασης της οδού.



Στη μελέτη εφαρμογής της αρχιτεκτονικής μελέτης θα ληφθούν μέτρα που θα διασφαλίζουν την οδική ασφάλεια για την προστασία των πεζών, των οχημάτων τραμ και των οχημάτων έκτακτης ανάγκης από την κοινή χρήση του διαδρόμου κίνησης με κατεύθυνση προς τη Βασιλίσσης Κωνσταντίνου. Η ανάπλαση της οδού συνοδεύεται και από τροποποίηση της φωτεινής σηματοδότησης στους κόμβους με τη Βασ. Κωνσταντίνου και με τη Βασ. Αμαλίας ανάλογα με την τελική διαμόρφωση της οδού.

