Κώστας Μαρτάκης: «Ήταν υποτιμητικό για τον Σάκη Ρουβά να τον συγκρίνουν με εμένα» (Video)

Το γεγονός ότι κάποιοι, στην αρχή της πορείας του, τον σύγκριναν με τον Σάκη Ρουβά σχολίασε ο Κώστας Μαρτάκης, αναφερόμενος -μεταξύ άλλων- στις κακές συμπεριφορές που έχει βιώσει.

«Πρόλαβα λεφτά που έπαιρναν πιο φτασμένοι άνθρωποι. Δεν μπορώ να πω τα υψηλά ποσά που έχω πάρει. Γενικά αντιμετωπίζω προβλήματα, έχω κι ένα δάνειο.

Μόνο καλό μου έκανε ότι με συνδύασαν με τον Σάκη Ρουβά. Για εκείνον ήταν υποτιμητικό, το να τον συγκρίνουν με έναν άνθρωπο που χθες βγήκε… από το αυγό του.

Μου έχουν συμβεί κακές συμπεριφορές. Μου έχουν πει ότι καλό είναι να μην βγω στο δεύτερο πρόγραμμα γιατί ο άλλος καλλιτέχνης σήκωσε κάποιον και αντί να τον σηκώσει για ένα τραγούδι, τον σήκωσε για 10 τραγούδια. Ήταν και στην πρεμιέρα αυτό, και δεν βγήκα.

Μετά, απλά, έσπασα το καμαρίνι μου από τα νεύρα μου γιατί ήταν άδικο. Δεν χρησιμοποίησα ποτέ φίλους μου για να γίνω όνομα» είπε μεταξύ άλλων.

