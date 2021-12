Ο Άλεκ Μπάλντουιν παραχώρησε μία αποκαλυπτική συνέντευξη στο τηλεοπτικό δίκτυο του ABC και τον Τζορτζ Στεφανόπουλος και μίλησε για το γύρισμα της ταινίας Rust, που αποδείχθηκε τελικά, μοιραίο για την κινηματογραφίστρια Χαλίνα Χάτσινς.

Η συνέντευξη έρχεται με αφορμή την έρευνα των αρχών, η οποία συνεχίζεται έναν μήνα μετά το τραγικό συμβάν: το σενάριο που συζητείται ως το πιθανότερο θέλει κάποιον από την παραγωγή να έβαλε μία αυτοσχέδια σφαίρα που προμηθεύτηκε από έναν οπλοφόρο στο Νέο Μεξικό στο όπλο που χρησιμοποίησε στην σκηνή του ο Μπάλντουιν.

Στην συνέντευξη, η οποία θα προβληθεί την Πέμπτη 2 Δεκεμβρίου και ώρα 20:00 στο δίκτυο ABC, ο ηθοποιός έχει μιλήσει για πρώτη φορά ανοιχτά και με κάθε λεπτομέρεια για το ατύχημα στο σετ της ταινίας.

Να υπενθυμίσουμε ότι το «ψεύτικο» όπλο που κρατούσε σε μία σκηνή ο Άλεκ Μπάλντουιν ήταν τελικά γεμάτο αληθινές σφαίρες, με αποτέλεσμα η κινηματογραφίστρια Χαλίνα Χάτσινς να χάσει την ζωή της, όταν αυτό εκπυρσοκρότησε.

AN @ABC EXCLUSIVE: @GStephanopoulos has the 1st exclusive interview with Alec Baldwin following the deadly shooting on the set of “Rust.”



Watch the primetime special event TOMORROW 8pm ET on ABC and stream next day on @Hulu. pic.twitter.com/bQhUPfKDcW