Την καλύτερη συντροφιά θα μας κρατήσει και φέτος τα Χριστούγεννα η COSMOTETV, μέσα από το pop-up κανάλι COSMOTE CINEMA CHRISTMAS HD, που έχει γίνει πλέον θεσμός. Από την Παρασκευή 3/12 έως και την Κυριακή 2/1, οι τηλεθεατές, θα απολαύσουν στο κανάλι πάνω από 90 ταινίες, με τρεις back-2-back προβολές καθημερινά.

Ρομαντικές ιστορίες με φόντο χιονισμένα τοπία (Once upon a main street, Christmas Waltz, Picture Perfect Royal Christmas), νοσταλγικές στιγμές μέσα από ταινίες-ορόσημο των Χριστουγέννων (It’ s a wonderful life, Love Actually, Η μελωδία της ευτυχίας, Last Holiday), διάσημοι ηθοποιοί σε εμβληματικούς ρόλους (Pretty Woman, Moulin Rouge, Mission:Impossible), αλλά και ιστορίες για όλη την οικογένεια (Feliz NaviDAD, Ο βασιλιάς των λιονταριών) συνθέτουν το εορταστικό πρόγραμμα του pop-up καναλιού της COSMOTE TV.

Πάνω από 20 νέες ταινίες σε Α’ προβολή

Περισσότερες από 20 ταινίες έρχονται σε Α’ προβολή στο COSMOTECINEMACHRISTMASHD. Οι πρεμιέρες του καναλιού θα ξεκινήσουν με τη ρομαντική κομεντί «ChristmasWaltz» (Παρασκευή 3/12, 22.30) με τη Λέισι Τσάμπερτ (Mean Girls, Party Of Five) να υποδύεται μία νεαρή δικηγόρο, που μετά την ακύρωση του γάμου της αποφασίζει να εκπληρώσει το όνειρό της να μάθει χορό. Μεταξύ των νέων κινηματογραφικών τίτλων ξεχωρίζουν οι επίσης ρομαντικές κομεντί «Five Stars Christmas» (Κυριακή 5/12, 22.30), «ChristmasatDollywood» (Κυριακή 12/12, 22.30) και «Onceuponamainstreet» (Παρασκευή 17/12, 22.30) με τη Βανέσα Λασέι του NCIS:Hawai’i. Για τους φαν της κωμωδίας έρχεται σε Α’ προβολή το «BlendingChristmas» (Τρίτη 14/12, 22.30) με την Χέιλι Νταφ να βλέπει τις διακοπές της με τον σύντροφό της να καταστρέφονται, μετά την απρόσμενη εμφάνιση των συγγενών τους. Στις πρεμιέρες του καναλιού περιλαμβάνονται και ταινίες για όλη την οικογένεια, όπως τα «Feliz NaviDAD» (Χριστούγεννα 25/12, 22.30) και «The Christmas Trap» με πρωταγωνίστριες δύο έφηβες, που αλλάζουν ρόλους και μπλέκουν τις οικογένειές τους σε περιπέτειες (Σάββατο 11/12, 22.30).

Αll-time classic ταινίες & δημοφιλή all-star cast blockbusters

Αll-time classic τίτλοι που έχουμε αγαπήσει θα μας κρατήσουν συντροφιά και τα φετινά Χριστούγεννα. Το «LoveActually» (Σάββατο 4/12, 22.30) με το δημοφιλές all-star cast, η διαχρονική αριστουργηματική ταινία του Φρανκ Κάπρα «It’ s a wonderful life» (Παραμονή Χριστουγέννων 24/12, 22.30), το αγαπημένο μιούζικαλ-ύμνος όλων των εποχών «Η μελωδία της ευτυχίας» (Χριστούγεννα 25/12, 19.30), αλλά και οι περιπέτειες του Τζιμ Κάρεϊ σε ρόλο ξωτικούστο οσκαρικό «Ο κατεργάρης των Χριστουγέννων» (Παρασκευή 3/12, 20.40) είναι μερικές από τις ταινίες που θα μας βάλουν στο εορταστικό κλίμα των ημερών. Την παραμονή της Πρωτοχρονιάς θα αποχαιρετήσουμε το 2021 παρέα με την Κουίν Λατίφα και την κομεντί «LastHoliday» (Παρασκευή 31/12, 22.30),ενώ ανήμερα της Πρωτοχρονιάς θα ταξιδέψουμε στην στολισμένη Νέα Υόρκη, μέσα από τη ρομαντική ιστορία της Κέιτ Μπέκινσεϊλ και του Τζον Κιούζακ στο «Έρωτας μετ’ εμποδίων» (Σάββατο 1/1, 22.30).

Στο χριστουγεννιάτικο «μενού» του COSMOTECINEMACHRISTMASHD θα βρούμε και κλασικές ταινίες, που δε χορταίνουμε να απολαμβάνουμε, όπως το «PrettyWoman» με την Τζούλια Ρόμπερτς και τον Ρίτσαρντ Γκίρ (Πρωτοχρονιά 1/1, 20.30) και το «MoulinRouge» με την Νικόλ Κίντμαν και τον Γιούαν ΜακΓκρέγκορ (Πέμπτη 9/12, 20.15). Όσοι αγαπούν τα blockbusters δεν θα μείνουν παραπονεμένοι, αφού το πρόγραμμα του καναλιού περιλαμβάνει ταινίες όπως το «JojoRabbit» με τη Σκάρλετ Γιόχανσον (Κυριακή 2/1, 20.40), το «Mission:Impossible» με τον Τομ Κρουζ (Κυριακή 26/12, 20.30), το οσκαρικό «FordVFerrari» με τους Ματ Ντέιμον και Κρίστιαν Μπέιλ (Πέμπτη 16/12, 19.50) και η «τελευταία πράξη» των Εκδικητών της Marvel, που προσπαθούν να αποκαταστήσουν την ισορροπία στο σύμπαν, στο «Avengers: Endgame» (Παρασκευή 31/12, 19.20).

Ταινίες και για τους μικρούς φίλους της COSMOTETV

Ταινίες της Pixar, της Disney και άλλων μεγάλων κινηματογραφικών στούντιο θα έχουν καθημερινά στη διάθεσή τους οι μικροί φίλοι του καναλιού. Μεταξύ άλλων, θα προβληθούν η live action εκδοχή της εμβληματικής ταινίας «Ο βασιλιάς των λιονταριών» (Κυριακή 26/12, 18.30), το blockbuster «Οι Ευχούληδες 2: Παγκόσμια Περιοδεία» (Χριστούγεννα 25/12, 17.50), οι περιπέτειες του καλοκάγαθου ελέφαντα «Χόρτον» (Πέμπτη 30/12, 19.15), ταινίες με πρωταγωνιστή τον αγαπημένο Μπομπ Σφουγγαράκη (Μπομπ Σφουγγαράκης: Η ταινία-Πέμπτη 9/12, 18.45 & Μπομπ Σφουγγαράκης: Έξω απ’ τα Νερά του-Παρασκευή 10/12, 18.45) και πολλά άλλα.

Οι συνδρομητές θα έχουν την ευκαιρία να απολαύσουν επιλεγμένες ταινίες του COSMOTE CINEMA CHRISTMAS HD και μέσα από τον φάκελο «CHRISTMAS» στο δωρεάν, on demand κατάλογο COSMOTE TV PLUS.