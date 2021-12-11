Τραγωδία: Νεκροί, 35χρονος σε φαρμακαποθήκη στο Ωραιόκαστρο και 40χρονος στην ΒΙΠΕ της Λάρισας

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Άνδρας έχασε τη ζωή του, όταν υπό αδιευκρίνιστες συνθήκες, «σφηνώθηκε» σε συρόμενη μεταλλική πόρτα, στις εγκαταστάσεις φαρμακαποθήκης, στο Ωραιόκαστρο Θεσσαλονίκης.
Στο σημείο κλήθηκε η πυροσβεστική, αλλά όταν ο άνδρας -ηλικίας περίπου 35 ετών- απεγκλωβίστηκε ήταν ήδη νεκρός.
Το περιστατικό συνέβη λίγο μετά τις 6 το απόγευμα. Ήδη οι Αρχές ξεκίνησαν έρευνες για τις συνθήκες θανάτου.
Έκρηξη σημειώθηκε το απόγευμα του Σαββάτου σε εργοστάσιο της ΒΙΠΕ, της Λάρισας με αποτέλεσμα να τραυματιστεί θανάσιμα 40χρονος.
Στο σημείο βρέθηκε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ όπου και μετέφερε τον άνδρα στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο.
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