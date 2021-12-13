Καιρός: «Κόντρα» Εθνικού Αστεροσκοπείου με ΕΜΥ για την… ανώνυμη κακοκαιρία

Μία άτυπη κόντρα, θα έλεγε κανείς πως προέκυψε ανάμεσα στο Εθνικό Αστεροσκοπείο και την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία (EMY). Η αιτία; Η ανώνυμη κακοκαιρία.

Και αυτό γιατί, σύμφωνα με το meteo.gr, η ονοματοδοσία σε ένα κύμα κακοκαιρίας ενισχύει την αντίληψη του κινδύνου και το επίπεδο εγρήγορσης των πολιτών.

Το Εθνικό αστεροσκοπείο σε ανακοίνωσή του αφήνει αιχμές για τη στάση της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας (ΕΜΥ), που επέλεξε να μη δώσει όνομα στην κακοκαιρία.

«Οι ισχυρές βροχοπτώσεις του πρώτου κύματος, την Πέμπτη 9 και Παρασκευή 10/12, συνέβαλαν στον γρήγορο κορεσμό του εδάφους κατά τη διάρκεια των πολύωρων βροχοπτώσεων το Σάββατο 12/12, με αποτέλεσμα εκτεταμένα πλημμυρικά φαινόμενα. Παράλληλα, οι θυελλώδεις νοτιάδες προκάλεσαν διακοπή της κυκλοφορίας οχημάτων λόγω πτώσης δέντρων και πολύωρες διακοπές ηλεκτρικού ρεύματος σε πολλές περιοχές. Σε συνδυασμό με την άνοδο της στάθμης της θάλασσας και τον υψηλό κυματισμό, οι θυελλώδεις άνεμοι προκάλεσαν καταστροφές και σε παραθαλάσσιες περιοχές της χώρας», σημειώνει η ομάδα του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών.

