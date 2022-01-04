Φόρτωμας για κορωνοϊό: Ήταν δύσκολη περιπέτεια αλλά το πιο σημαντικό ήταν ότι είχα κάνει το εμβόλιο

«Είμαι ακόμα με το οξυγόνο, παίρνω αντιβίωση και φάρμακα. Οπότε κάνω κάποιες κινήσεις, σηκώνομαι σιγά-σιγά αλλά δεν έχω πλήρη αποκατάσταση» είπε ο 40χρονος βουλευτής της ΝΔ λίγες ημέρες μετά την αποσωλήνωσή του

Το μήνυμα ότι ο εμβολιασμός σώζει ζωές έστειλε ο βουλευτής Κυκλάδων της ΝΔ, Φίλιππος Φόρτωμας, λίγες ημέρες αφότου αποσωληνώθηκε. Διήνυσε έναν Γολγοθά μέσα στην εντατική, ακόμη παλεύει για την αποκατάστασή του και συνεχίζει τη φαρμακευτική αγωγή. Χτυπημένος από τον κορωνοϊό, προτού προλάβει να κάνει την τρίτη δόση, χρειάστηκε να διασωληνωθεί.

Σήμερα, μέσα από το νοσοκομείο, με δυσκολία αφού ακόμα και τώρα χρειάζεται την παροχή οξυγόνου, ο μόλις 40 ετών βουλευτής, μιλώντας στο Μega για την περιπέτεια της υγείας του δήλωσε τα εξής: «Κόλλησα κατά πάσα πιθανότητα την Κυριακή. Την Πέμπτη είχα ένα self test έκανα που έδειξε ότι είχα τον ιό. Κυριακή το βράδυ είχα δύσπνοια και βήχα πολύ πιο έντονο και την Δευτέρα πρωί έκανα μία ακτινογραφία που έδειξε ότι είχα συμπτώματα στους δύο πνεύμονες.

Έκανα την εισαγωγή από εκεί και μετά έκατσα δύο μέρες και διασωληνώθηκα στην ΜΕΘ».

Ο Φίλιππος Φόρτωμας, τυχερός μέσα στην ατυχία του, πολύ γρήγορα παρουσίασε βελτίωση με το οξυγόνο να επανέρχεται σε κανονικά επίπεδα και τους γιατρούς να αποφασίζουν σύντομα, μετά από δυο μέρες σχεδόν, να τον αποσωληνώσουν.

Ωστόσο, όπως λέει και ο ίδιος, δεν είναι καθόλου εύκολη υπόθεση το να επανέλθεις.

«Η διασωλήνωση με έχει πάει πολύ πίσω οπότε αυτό θέλει σιγά σιγά αποκατάσταση. Είμαι ακόμα με το οξυγόνο, παίρνω αντιβίωση και φάρμακα. Οπότε κάνω κάποιες κινήσεις, σηκώνομαι σιγά-σιγά αλλά δεν έχω πλήρη αποκατάσταση και αντιμετωπίζουμε την κάθε μέρα βήμα – βήμα. Η αδυναμία είναι κυρίως γιατί μιλάμε για μία καταστολή πλήρη του οργανισμού», υπογραμμίζει ο βουλευτής.

Ο βουλευτής Κυκλάδων της ΝΔ δεν σταματά λεπτό να προτρέπει τον κόσμο να εμβολιαστεί, καθώς στην δική του περίπτωση, το εμβόλιο υπήρξε αποδεδειγμένα, η σωτηρία του.

«Ήταν μία δύσκολη περιπέτεια της υγείας μου και η αποκατάσταση είναι σημαντική αλλά το πιο σημαντικό ήταν ότι είχα κάνει το εμβόλιο. Είχα κάνει και τις δύο δόσεις AstraZeneca. To εμβόλιο που είναι το μοναδικό όπλο το οποίο διαθέτει η επιστήμη για τον κορωνοϊό, το οποίο προστατεύει ακόμα και εμένα σε αυτή τη φάση που βρίσκομαι, με προφύλαξε ώστε να μην διασωληνωθώ πολλές περισσότερες ημέρες, από περισσότερες επιπλοκές», σημείωσε χαρακτηριστικά ο κ. Φορτώμας.

Έχοντας ακόμα αρκετό δρόμο μπροστά του μέχρι να επανέλθει στα καθήκοντά του, ο βουλευτής κοιτάει πλέον το μέλλον με αισιοδοξία κι ελπίζει σύντομα να αφήσει τον εφιάλτη πίσω του.

Διαβάστε επίσης:

Κορωνοϊός-PCR: Συνταγογράφηση ζητά η αντιπολίτευση – Αντιδράσεις για τα 47 ευρώ

Ηλιόπουλος: Άμεση συνταγογράφηση για τα PCR – Αυτό που γίνεται με τα τεστ είναι μαυραγοριτισμός

Σχολεία – Γεραπετρίτης: «Για παιδαγωγικούς, ψυχολογικούς και υγειονομικούς λόγους πρέπει να ανοίξουν»