Πρόταση μομφής: Το απόγευμα της Παρασκευής ξεκινά η τριήμερη συζήτηση στη Βουλή – Την Κυριακή η ονομαστική ψηφοφορία

Το απόγευμα της Παρασκευής αρχίζει η τριήμερη συζήτηση στην ολομέλεια της Βουλής, επί της πρότασης δυσπιστίας κατά της κυβέρνησης, που υπέβαλε νωρίτερα σήμερα, ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης Αλέξης Τσίπρας. Σύμφωνα με τον πρόεδρο της ΚΟ του ΣΥΡΙΖΑ, «μέσα σε μια συγκυρία διαδοχικών κρίσεων (πανδημία, ακρίβεια, διαχείριση κακοκαιρίας) ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης και η κυβέρνησή του αποδεικνύονται αναποτελεσματικοί και επικίνδυνοι για τη χώρα».

Στόχος της σχετικής απόφασης που έλαβε η Διάσκεψη των Προέδρων της Βουλής είναι η συζήτηση να ολοκληρωθεί περί τις 20:00 της Κυριακής. Ακολούθως θα διεξαχθεί διά ζώσης ονομαστική ψηφοφορία, με δυνατότητα επιστολικής ψήφου όσων βρίσκονται σε αποστολή της κυβέρνησης ή της Βουλής στο εξωτερικό, ή είναι σε απομόνωση λόγω της πανδημίας. Λόγω των μέτρων για την αποφυγή της διασποράς του κορωνοϊού, οι βουλευτές θα προσέλθουν να ψηφίσουν σε τρεις ομάδες των 100.

Για να γίνει δεκτή η πρόταση δυσπιστίας πρέπει να εγκριθεί από την απόλυτη πλειοψηφία του όλου αριθμού των βουλευτών.

Επίσης, σύμφωνα με το Σύνταγμα και τον Κανονισμό της Βουλής, «πρόταση δυσπιστίας δεν μπορεί να υποβληθεί πριν περάσει εξάμηνο από την απόρριψη προηγούμενης όμοιας πρότασης, εκτός αν υπογράφεται από την απόλυτη πλειοψηφία του όλου αριθμού των βουλευτών».

Η συζήτηση θα αρχίσει με τις τοποθετήσεις δύο εκ των βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ, που υπογράφουν την πρόταση δυσπιστίας, και συγκεκριμένα του Δημήτρη Τζανακόπουλου και της Μαριλίζας Ξενογιαννακοπούλου. Θα ακολουθήσει ένας κύκλος έξι ομιλητών από κάθε κόμμα της Βουλής, και η συζήτηση θα συνεχιστεί με 12μελείς κύκλους ομιλητών (5 ΝΔ, 3 ΣΥΡΙΖΑ, 1 Κίνημα Αλλαγής, 1 ΚΚΕ, 1 Ελληνική Λύση και 1 ΜέΡΑ25).

Οι συνεδριάσεις του Σαββάτου και της Κυριακής θα αρχίσουν στις 10:00 πμ.

Σημειώνεται ότι η σημερινή συζήτηση του νομοσχεδίου του υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων με τίτλο “Αναπτυξιακός Νόμος – Ελλάδα Ισχυρή Ανάπτυξη” αναβλήθηκε για την ερχόμενη Δευτέρα το βράδυ, και θα ολοκληρωθεί σε τρεις συνεδριάσεις, την Τετάρτη 2 Φεβρουαρίου 2022.

Τι αναφέρει η πρόταση μομφής που κατέθεσε ο ΣΥΡΙΖΑ – Ποια κόμματα τάσσονται υπέρ

Συνάντηση Μητσοτάκη με CEO της JPMorgan: «Ψήφος εμπιστοσύνης στην Ελλάδα» η επένδυση στη Viva Wallet

Δέκα λόγοι που έκαναν μονόδρομο την πρόταση μομφής