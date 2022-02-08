Καφές: Γιατί θα γίνει «πικρός» ο «arabica» τα επόμενα χρόνια

Οι λάτρεις του καφέ μάλλον θα πρέπει να αρχίσουν να ανησυχούν, καθώς σύμφωνα με μελέτη που δημοσιεύτηκε στο επιστημονικό περιοδικό, Plos One, η κλιματική αλλαγή τα επόμενα χρόνια, αναμένεται να σταθεί εμπόδιο στην καλλιέργεια καφέ ποικιλίας Arabica.

Όπως προβλέπουν τα παγκόσμια κλιματικά μοντέλα, οι συνθήκες καλλιέργειας καφέ θα αλλάξουν έως το 2050. Πιο συγκεκριμένα, τα αποτελέσματα της μελέτης δείχνουν ότι τα φυτά καφέ θα είναι «δραματικά» λιγότερο κατάλληλα για καλλιέργεια στις σημερινές περιοχές που παράγεται ο καφές ως το 2050 εξαιτίας της κλιματικής αλλαγής .

Ο καφές Arabica, είναι μια ευαίσθητη καλλιέργεια που απαιτεί συγκεκριμένες συνθήκες για να ανθίσει. Οι πιο κατάλληλες περιοχές για την ανάπτυξη του καφέ είναι η Κεντρική και Νότια Αμερική, ιδιαίτερα η Βραζιλία, καθώς και η Κεντρική και Δυτική Αφρική και τμήματα της Νότιας και Νοτιοανατολικής Ασίας, σύμφωνα με τη μελέτη του Roman Grüter και άλλων στο Πανεπιστήμιο Εφαρμοσμένων Επιστημών της Ζυρίχης στην Ελβετία.

Τα επόμενα 28 χρόνια, οι προβλεπόμενες επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής σε αυτές τις περιοχές θα τις καταστήσουν πολύ λιγότερο φιλικές προς τις καλλιέργειες καφέ, σύμφωνα με την έκθεση.

«Οι κύριες χώρες παραγωγής καφέ που ερευνήθηκαν (Βραζιλία, Βιετνάμ, Ινδονησία, Κολομβία) επηρεάζονται σοβαρά από την κλιματική αλλαγή με έντονη πτώση στις κατάλληλες περιοχές και αύξηση σε ακατάλληλες περιοχές έως το 2050», τονίζεται στην έκθεση. Επίσης, οι υψηλότερες θερμοκρασίες καθιστούν πιο δύσκολη την καλλιέργεια του καφέ.

Στη μελέτη αναφέρεται ότι η κλιματική αλλαγή θα επηρεάσει τις συνθήκες καλλιέργειας για τα κάσιους και τα αβοκάντο. Για αυτά τα είδη, η αύξηση της θερμοκρασίας θα μπορούσε να δημιουργήσει νέα βιώσιμα περιβάλλοντα ανάπτυξης σε ορισμένες περιοχές, σύμφωνα με την έκθεση. Ο καφές, ωστόσο, «αποδείχθηκε πιο ευάλωτος, με τις αρνητικές κλιματικές επιπτώσεις να κυριαρχούν σε όλες τις κύριες περιοχές παραγωγής», διαπιστώθηκε στη μελέτη.

Το συμπέρασμα είναι ότι και για τις τρεις καλλιέργειες, «η προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή θα είναι απαραίτητη στις περισσότερες μεγάλες περιοχές παραγωγής». Αυτό θα μπορούσε να περιλαμβάνει την αναπαραγωγή ποικιλιών που ταιριάζουν καλύτερα στις νέες συνθήκες.

Στην περίπτωση του καφέ, μπορεί να σημαίνει αλλαγή σε δέντρα Robusta, τα οποία είναι πιο ανθεκτικά αλλά παράγουν κόκκους που γενικά θεωρούνται χαμηλότερης ποιότητας από τους κόκκους Arabica.

«Στη χειρότερη περίπτωση, θα μπορούσε επίσης να σημαίνει ότι οι αγρότες θα πρέπει να στραφούν σε διαφορετική καλλιέργεια», είπε ο Grüter στο CNN Business, προσθέτοντας ότι είναι «δύσκολο να πούμε σε ποιο σημείο και πού θα συμβεί αυτό».

