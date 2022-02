Η γνωστή αεροπορική εταιρεία τρόλαρε τον κορυφαίο Σέρβο τενίστα, ο οποίος αν και δήλωσε ότι δεν είναι αντιεμβολιαστής, όταν ρωτήθηκε αν είναι πρόθυμος να θυσιάσει τη συμμετοχή του στο Γουίμπλετον ή το Roland Garros εξαιτίας της στάσης του απέναντι στο εμβόλιο, απάντησε: «Ναι, αυτό είναι το τίμημα που είμαι πρόθυμος να πληρώσω».

Συγκεκριμένα, με ανάρτησή της στο twitter, η Ryanair ανέφερε χαρακτηριστικά: «Δεν είμαστε αεροπορική εταιρεία, αλλά πετάμε αεροπλάνα».

Το tweet της αεροπορικής εταιρείας όπως ήταν αναμενόμενο έβαλε “φωτιά” στους χρήστες των social media, με σχόλια υπέρ αλλά και κατά του Νόβακ Τζόκοβιτς.

We're not an airline but we do fly planes #Djokovic pic.twitter.com/wivO3L2dTp