Euroferry Olympia: Άθλιες συνθήκες στις καμπίνες του πλοίου – Ψύλλοι τσιμπούσαν τους επιβάτες (Photos)

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Άθλιες ήταν οι συνθήκες υγιεινής και φιλοξενίας των επιβατών του – ιταλικών συμφερόντων – πλοίου Euroferry Olympia

Ένας οδηγός που εργάζεται σε μεταφορική εταιρία η οποία δραστηριοποιείται σε Ελλάδα και Ιταλία, με στόλο των 30 φορτηγών, κατήγγειλε μέσω του δικηγόρου Μιχαλη Μαρκουλακου (εκπροσωπεί την μεταφορική εταιρία), τις συνθήκες που έγινε κάρβουνο ενώ έπλεε προς την Ιταλία.

Σύμφωνα με την καταγγελία, που φέρνει στο φως της δημοσιότητας το Protothema.gr οι οδηγοί της εν λόγω μεταφορικής εταιρίας ζήτησαν από τους εργοδότες τους να σταματήσουν να εκτελούν το συγκεκριμένο δρομολόγιο με το πλοίο Euroferry Olympia που αναχωρούσε κάθε Πέμπτη από Ηγουμενίτσα.

Ένας εξ αυτών μάλιστα παρουσίασε φωτογραφικό υλικό όπου φαίνεται να έχει σημαδευτεί όλο του το σώμα από ψύλλους.

Η ύπαρξη τους σε χώρους του πλοίου ήταν κι ένας από τους λόγους που αρκετοί οδηγοί προτιμούσαν να κοιμούνται στα κουβούκλια των φορτηγών τους και όχι στις βρώμικες καμπίνες του Euroferry.

Σύμφωνα με τον δικηγόρο της μεταφορικής εταιρίας Μιχάλη Μαρκουλάκο, «οι συνθήκες υγιεινής επί του πλοίου Euroferry ήταν απαράδεκτες σε τέτοιο βαθμό, που οι οδηγοί το αποκαλούσαν “ζωάδικο“.

Πολλές μεταφορικές εταιρίες επέλεγαν να μην στέλνουν τα φορτηγά τους με το συγκεκριμένο καράβι, γιατί οι οδηγοί τους αρνούνταν να ταξιδέψουν υπό αυτές τις συνθήκες.

Οι ίδιοι οι οδηγοί φοβούνταν ότι καθώς το πλοίο φαινόταν τόσο παραμελημένο, θα είχε σίγουρα σοβαρές ελλείψεις επί του μηχανολογικού/ηλεκτρολογικού και λοιπού εξοπλισμού ασφαλείας του.

Αναμένουμε αποδεικτικά έγγραφα των Ιταλικών Αρχών που θα αποδεικνύουν την πραγματική κατάσταση του πλοίου Euroferry, τις ευθύνες της πλοιοκτήτριας εταιρίας και οποιουδήποτε άλλου».

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