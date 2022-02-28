SWIFT: Πώς λειτουργεί και τι σημαίνει ο αποκλεισμός της Ρωσίας – Ποια η αντίδραση της Μόσχας (Video)

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google Add topontiki.gr on Google

Τεκτονικές αναταράξεις στην ρωσική οικονομία, αλλά κατ’ επέκταση και στην παγκόσμια, έχει προκαλέσει η απόφαση ΗΠΑ, Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Γαλλίας, Καναδά, Ιταλίας, Βρετανίας και Γερμανίας να αποκλείσουν τα ρωσικά χρηματοπιστωτικά ιδρύματα από το τραπεζικό δίκτυο επικοινωνιών SWIFT.

Και αυτό καθώς πρόκειται για το διεθνές διατραπεζικό σύστημα Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication, το οποίο είναι καθοριστικής σημασίας για την ομαλή συναλλαγή χρημάτων παγκοσμίως.

Η Ρωσία είχε απειληθεί ξανά με αποκλεισμό από το SWIFT λόγω των γεγονότων στην Κριμαία το 2014, με το Κρεμλίνο να δηλώνει τότε ότι μία τέτοια κίνηση θα ισοδυναμούσε με κήρυξη πολέμου.

Ωστόσο τελικά, η Δύση δεν υλοποίησε ποτέ την απειλή της, σε αντίθεση με τώρα.

Αξίζει να τονιστεί ότι η Ελλάδα έχει ταχθεί ξεκάθαρα υπέρ του αποκλεισμού της Ρωσίας από το διεθνές διατραπεζικό σύστημα SWIFT, ενώ και η Κύπρος τάσσεται υπέρ με τον υπουργό Οικονομικών Κωνσταντίνο Πετρίδη να αναφέρει πως στο όνομα της ενότητας της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της αλληλεγγύης προς τον Ουκρανικό λαό, η Κύπρος δεν έχει αντιταχθεί σε οποιεσδήποτε κυρώσεις της ΕΕ, συμπεριλαμβανομένου του αποκλεισμού της Ρωσίας από το SWIFT.

Τι ακριβώς είναι και πώς λειτουργεί το SWIFT

Το SWIFT είναι ένα σύστημα ανταλλαγής μηνυμάτων μεταξύ των τραπεζών παγκοσμίως.

Πρόκειται για ένα διατραπεζικό σύστημα μέσω του οποίου τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα καταγράφουν, ενημερώνουν και διεκπεραιώνουν διασυνοριακές χρηματοοικονομικές συναλλαγές.

Ιδρύθηκε το 1973, έχει την έδρα του στο Βέλγιο και συνδέει 11.000 τράπεζες και ιδρύματα σε περισσότερες από 200 χώρες.

Το SWIFT στέλνει περισσότερα από 40 εκατομμύρια μηνύματα την ημέρα, καθώς τρισεκατομμύρια δολάρια αλλάζουν χέρια μεταξύ εταιρειών και κυβερνήσεων. Περισσότερο από το 1% αυτών των μηνυμάτων πιστεύεται ότι αφορά ρωσικές πληρωμές.

Το SWIFT δημιουργήθηκε από αμερικανικές και ευρωπαϊκές τράπεζες, οι οποίες δεν ήθελαν ένα μόνο ίδρυμα να αναπτύξει το δικό του σύστημα και να έχει μονοπώλιο και ανήκει από κοινού σε περισσότερες από 2.000 τράπεζες και χρηματοπιστωτικά ιδρύματα.

Την εποπτεία του την έχει η Εθνική Τράπεζα του Βελγίου σε συνεργασία με τις μεγαλύτερες κεντρικές τράπεζες σε όλο τον κόσμο.

Πώς θα επηρεάσει τη Ρωσία ο αποκλεισμός

Σύμφωνα με το BBC ο αποκλεισμός των ρωσικών εταιρειών από το SWIFT, θα τους αφαιρέσει την πρόσβαση στις ομαλές και άμεσες συναλλαγές που παρέχει το συγκεκριμένο σύστημα.

Αυτό σημαίνει πως οι πληρωμές για τα πολύτιμα ενεργειακά και γεωργικά προϊόντα της θα διαταράσσονταν σοβαρά.

Οι τράπεζες πιθανότατα θα έπρεπε να συναλλάσσονται απευθείας μεταξύ τους, προσθέτοντας καθυστερήσεις και επιπλέον κόστος και θα εμπόδιζε την ικανότητα της Ρωσίας να ανακτά τα διεθνή κέρδη από τις εξαγωγές πετρελαίου και φυσικού αερίου της.

Πώς θα αντιδράσει η Μόσχα

Το μόνο σίγουρο είναι ότι το Κρεμλίνο και ο Βλαντιμίρ Πούτιν δεν θα κάτσουν με «σταυρωμένα» χέρια. Προς το παρόν πάντως δεν έχει γίνει σαφές ποια θα είναι η «απάντηση» της Ρωσίας.

Σύμφωνα με την Κεντρική Τράπεζα της Ρωσίας (Εθνικό Σύστημα Πληρωμών – Αποτελέσματα Επισκόπησης 2020) το φάσμα των χρηστών των υπηρεσιών SPFS έχει διευρυνθεί πλέον και σήμερα περισσότεροι από 300 οργανισμοί συνδέονται με αυτό, μεταξύ των οποίων οργανισμοί από Λευκορωσία, τη Γερμανία, την Ελβετία, την Αρμενία, Καζακστάν, Κούβα, Μολδαβία, Κιργιστάν και Τατζικιστάν.

Σε κάθε περίπτωση ο αποκλεισμός της Ρωσίας και των ρωσικών τραπεζών από αυτό το σύστημα ανταλλαγής μηνυμάτων στο οποίο συμμετέχουν 11.000 τράπεζες, δεν σηματοδοτεί το τέλος των διασυνοριακών χρηματοοικονομικών συναλλαγών, αλλά σε κάθε περίπτωση θα τις κάνει πιο δύσκολες, χρονοβόρες και δαπανηρές.

Ακόμα κι αν δεν χρησιμοποιηθούν εναλλακτικά συστήματα – τα οποία ναι μεν υπάρχουν αλλά δεν είναι ιδιαίτερα διαδεδομένα, ενδεχομένως να βρεθούν άλλες …εναλλακτικές οδοί για να γίνονται πληρωμές, για παράδειγμα μέσω χωρών που δεν θα «πετάξουν» εκτός SWIFT τη Ρωσία.

Photo: pixabay.com

Διαβάστε επίσης:

Κομμάτι πυραύλου άγνωστης προέλευσης θα «χτυπήσει» τη Σελήνη στις 4 Μαρτίου

Youtube: Ξεκίνησε να μπλοκάρει το ρώσικο RT (Photos)

Ρώσοι δισεκατομμυριούχοι ζητούν ειρήνη