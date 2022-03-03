ΤΕΤΑΡΤΗ 20.05.2026 13:24
03.03.2022 10:52

Open: On air καβγάς του ανταποκριτή από την Ρωσία Θανάση Αυγερινού και των δημοσιογράφων του σταθμού

Καβγάς ξέσπασε την Τετάρτη το βράδυ στον τηλεοπτικό σταθμό Open ανάμεσα στον ανταποκριτή από την Ρωσία  Θανάση Αυγερινό και τους δημοσιογράφους του σταθμού.

Ο Θανάσης Αυγερινός ενοχλήθηκε από τη μετάδοση μιας πληροφορίας για τον πόλεμο στην Ουκρανία και Γιάννης Παπαδόπουλος και Πόπη Τσαπανίδου ξέσπασαν.

Ολα ξεκίνησαν με αφορμή την είδηση που μετέδωσε η Αλεξία Τασούλη για το βομβαρδισμό χριστιανικού ναού σε κάποια πόλη της Ουκρανίας χθες, στηριζόμενη σε ανακοίνωση του υπουργού εσωτερικών της Ουκρανίας.

Σε εκείνο το σημείο παρενέβη ο Θανάσης Αυγερινός, ο οποίος είναι ανταποκριτής του Open στη Μόσχα, δηλώνοντας ότι δεν πρέπει να μεταφέρεται μια είδηση χωρίς να έχει διασταυρωθεί γιατί μπορεί να είναι απλά ουκρανική προπογάνδα.

Οπως ήταν αναμενόμενο επικράτησε ένταση στον αέρα του Open με τους συναδέλφους του Γιάννη Παπαδόπουλο και Πόπη Τσαπανίδου να αντιδρούν.

«Ουκρανό αξιωματούχο θα μεταδώσουμε Θανάση μου, από Ιαπωνέζο θες να μεταδώσουμε;», είπε ο Γιάννης Παπαδόπουλος. Ο Θανάσης Αυγερινός απάντησε λέγοντας πως πρέπει να διασταυρώνουμε τις ειδήσεις και τους συναδέλφους του να του εξηγούν ότι πρόκειται για πόλεμο, ότι δεν μπορούν να πάνε στο… μέτωπο για να διασταυρώσουν την είδηση, ούτε φυσικά να καθυστερήσουν τη μετάδοσή της, εξηγώντας ότι μεταδίδουν τις ειδήσεις με αναφορά στην πηγή σημειώνοντας από πού προέρχεται και αν κάτι ανατραπεί επανέρχονται και το διορθώνουν.

Ο Θανάσης Αυγερινός δεν υποχωρούσε και συνέχιζε να μιλά για ουκρανική προπαγάνδα και να διαμαρτύρεται ότι δεν τον αφήνουν να μιλήσει.

Η Πόπη Τσαπανίδου επανήλθε λέγοντας ότι αν το πάμε έτσι δεν υπήρξε μεγαλύτερο fake news από αυτά που έλεγε ο πρόεδρος Πούτιν και η εκπρόσωπος του ρωσικού ΥΠΕΞ πριν την εισβολή στην Ουκρανία.  

