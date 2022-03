H βρετανική τράπεζα Barclays «πάγωσε» προσωρινά τους λογαριασμούς της Τσέλσι λόγω των κυρώσεων που έχουν επιβληθεί εις βάρος του Ρόμαν Αμπράμοβιτς από την κυβέρνηση.

Όπως αναφέρουν οι Times οι πιστωτικές κάρτες της Τσέλσι δεν είναι πλέον προσβάσιμες με αποτέλεσμα ο σύλλογος να αντιμετωπίζει κίνδυνο οικονομικής καταστροφής.

Σύμφωνα με το Sky Sports, στην Τσέλσι πιστεύουν ότι ο συγκεκριμένος περιορισμός θα αρθεί σύντομα, καθώς είναι σε συζητήσεις, τόσο για την επαναλειτουργία των λογαριασμών, όσο και για τη χορήγηση άδειας να πωλούν εισιτήρια για τους αγώνες.

Exclusive with @Lawton_Times



Chelsea's corporate accounts have been frozen leaving club facing financial ruin, insiders warn



Govt licence allows club to continue with 'football-related activities'



But banks have taken risk-averse approachhttps://t.co/Q71HrlWJKO