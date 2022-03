Ο Ολυμπιακός «κλείδωσε» το πλεονέκτημα έδρας στα πλέι οφ της EuroLeague, περνώντας νικηφόρα, 94-80, από το “Astroballe” επί της Βιλερμπάν για την 32η αγωνιστική.

Έστω κι αν δεν πραγματοποίησε καλή εμφάνιση, με δεδομένες και τις πολλές απουσίες της γαλλικής ομάδας, ο Ολυμπιακός πήρε αυτό που ήθελε, ανέβηκε στο 18-9 και πλέον θα διεκδικήσει μία καλύτερη θέση από την 4η, κάτι που για να συμβεί θα πρέπει να νικήσει την Μπαρτσελόνα στο ΣΕΦ, την 1η Απριλίου (33η αγωνιστική) στον τελευταίο αγώνα της στην κανονική περίοδο και να ελπίζει σε μία ήττα της Αρμάνι Μιλάνο.

Beautiful play by @olympiacosbc from beginning to end 😍#7DAYSMagicMoment pic.twitter.com/gyxbLMfhDp