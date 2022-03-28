ΚΥΡΙΑΚΗ 22.03.2026 12:42
Tο Ποντίκι Web

28.03.2022 10:35

Αριστερόχειρες, της Νεφέλης Μαϊστράλη στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά

theatro_new

To Δημοτικό Θέατρο Πειραιά συνεχίζει στη Σκηνή Ωμέγα  την   παρουσίαση σύγχρονων νεοελληνικών έργων με τους  Αριστερόχειρες της Νεφέλης Μαϊστράλη, σε σκηνοθεσία Θανάση Ζερίτη.

Ένας Κοινοτάρχης που κρατάει βίτσα και μιλάει με «νι» και «λι», μια απροσάρμοστη Τρόφιμος που της αρέσει να τρέχει, μια ανύπαντρη Ομαδάρχισσα που αμφιταλαντεύεται, μια κουρασμένη Μητέρα που ψάχνει ασταμάτητα με σεντόνια στα χέρια,  ένας μαλλιαρός Άντρας που κάνει ισορροπία, μια Βασίλισσα με γούνα και υπαρξιακές αγωνίες , μια Ρωσίδα χορεύτρια που έπαιξε τον μαύρο κύκνο στα Μπαλσόι, ένας Δημοσιογράφος που προσπαθεί να βρει την αλήθεια  , ένας Χωροφύλακας που σιχαίνεται το κρύο και σέρνει τα πόδια του,  ένας Καθηγητής που λατρεύει τα τσιτάτα,  μια Ελληνοαμερικάνα που ψάχνει από πού κρατάει η σκούφια της , ένας Αριστερόχειρας υποψήφιος στη Σχολή Αξιωματικών που δεν λέει το « ρ», ένας κανονικός Φαντάρος με αρβύλες και όπλο και ο Ντιμίτρι ή Δημήτρης, ένας ερωτευμένος Πολυτεχνίτης που πήγε από την Κόνιτσα στην Τασκένδη,  συνομιλούν και διεκδικούν τη θέση τους στην Ιστορία.

Το έργο αντλεί την έμπνευσή του από τις  “ Παιδοπόλεις”, τα αμφιλεγόμενα ιδρύματα που ίδρυσε η Βασίλισσα Φρειδερίκη κατά τη διάρκεια του Εμφύλιου πολέμου καθώς και από ιστορικά γεγονότα εκείνης της περιόδου που διαμόρφωσαν την σύγχρονη ελληνική πολιτική πραγματικότητα.

Το κείμενο των Αριστερόχειρων προέκυψε  από τη διαδικτυακή δράση του ΔΘΠ #Μόνοι Μαζί Πειραιάς -Σεμινάριο Θεατρικής Γραφής το οποίο πραγματοποιήθηκε με την καθοδήγηση του θεατρικού συγγραφέα Λεωνίδα  Προυσαλίδη.

Ταυτότητα Παράστασης
Σκηνοθεσία:  Θανάσης Ζερίτης
Σκηνικά-Κοστούμια : Γεωργία Μπούρδα
Επιμέλεια κίνησης: Κατερίνα Φώτη
Φωτισμοί : Σάκης Μπιρμπίλης    
Βοηθός σκηνοθέτη: Ελένη Τσιμπρικίδου
Φωτογραφίες :Ελίνα Γιουνανλή

Παίζουν : Τάσος Δημητρόπουλος, Ελένη Κουτσιούμπα, Χάρης Κρεμμύδας, Νεφέλη Μαϊστράλη , Πάνος Τοψίδης

Πωλήσεις εισιτηρίων

Ταμείο ΔΘΠ:   Ηρώων Πολυτεχνείου 32 (μέσα στο κτίριο του ΔΘΠ ) – Τ: 2104143310

TICKETSERVICES.GR 

 Link  προπώλησης:https://www.ticketservices.gr/event/aristeroxeires/?lang=en

Τιμές εισιτηρίων:
Γενική είσοδος 15€
Φοιτητικό / Άνω των 65 /Πολύτεκνοι / ΑΜΕΑ / Ομαδικά εισιτήρια 10€,
Κάρτα ανεργίας Πέμπτη και Παρασκευή 8€

google_news_icon

israel
iran-usa
tsagkarakis
radio-arvyla
valeria-koyroypi-new
mathites_scholeio_1803_1920-1080_new
bakaliaros_afalatosi2
tsagkarakis
thessniki_1803_1920-1080_new
akinita-new
israel
iran-usa
tsagkarakis
