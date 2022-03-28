Αριστερόχειρες, της Νεφέλης Μαϊστράλη στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά

To Δημοτικό Θέατρο Πειραιά συνεχίζει στη Σκηνή Ωμέγα την παρουσίαση σύγχρονων νεοελληνικών έργων με τους Αριστερόχειρες της Νεφέλης Μαϊστράλη, σε σκηνοθεσία Θανάση Ζερίτη.

Ένας Κοινοτάρχης που κρατάει βίτσα και μιλάει με «νι» και «λι», μια απροσάρμοστη Τρόφιμος που της αρέσει να τρέχει, μια ανύπαντρη Ομαδάρχισσα που αμφιταλαντεύεται, μια κουρασμένη Μητέρα που ψάχνει ασταμάτητα με σεντόνια στα χέρια, ένας μαλλιαρός Άντρας που κάνει ισορροπία, μια Βασίλισσα με γούνα και υπαρξιακές αγωνίες , μια Ρωσίδα χορεύτρια που έπαιξε τον μαύρο κύκνο στα Μπαλσόι, ένας Δημοσιογράφος που προσπαθεί να βρει την αλήθεια , ένας Χωροφύλακας που σιχαίνεται το κρύο και σέρνει τα πόδια του, ένας Καθηγητής που λατρεύει τα τσιτάτα, μια Ελληνοαμερικάνα που ψάχνει από πού κρατάει η σκούφια της , ένας Αριστερόχειρας υποψήφιος στη Σχολή Αξιωματικών που δεν λέει το « ρ», ένας κανονικός Φαντάρος με αρβύλες και όπλο και ο Ντιμίτρι ή Δημήτρης, ένας ερωτευμένος Πολυτεχνίτης που πήγε από την Κόνιτσα στην Τασκένδη, συνομιλούν και διεκδικούν τη θέση τους στην Ιστορία.

Το έργο αντλεί την έμπνευσή του από τις “ Παιδοπόλεις”, τα αμφιλεγόμενα ιδρύματα που ίδρυσε η Βασίλισσα Φρειδερίκη κατά τη διάρκεια του Εμφύλιου πολέμου καθώς και από ιστορικά γεγονότα εκείνης της περιόδου που διαμόρφωσαν την σύγχρονη ελληνική πολιτική πραγματικότητα.

Το κείμενο των Αριστερόχειρων προέκυψε από τη διαδικτυακή δράση του ΔΘΠ #Μόνοι Μαζί Πειραιάς -Σεμινάριο Θεατρικής Γραφής το οποίο πραγματοποιήθηκε με την καθοδήγηση του θεατρικού συγγραφέα Λεωνίδα Προυσαλίδη.

Ταυτότητα Παράστασης

Σκηνοθεσία: Θανάσης Ζερίτης

Σκηνικά-Κοστούμια : Γεωργία Μπούρδα

Επιμέλεια κίνησης: Κατερίνα Φώτη

Φωτισμοί : Σάκης Μπιρμπίλης

Βοηθός σκηνοθέτη: Ελένη Τσιμπρικίδου

Φωτογραφίες :Ελίνα Γιουνανλή

Παίζουν : Τάσος Δημητρόπουλος, Ελένη Κουτσιούμπα, Χάρης Κρεμμύδας, Νεφέλη Μαϊστράλη , Πάνος Τοψίδης

Πωλήσεις εισιτηρίων

Ταμείο ΔΘΠ: Ηρώων Πολυτεχνείου 32 (μέσα στο κτίριο του ΔΘΠ ) – Τ: 2104143310

TICKETSERVICES.GR

Link προπώλησης:https://www.ticketservices.gr/event/aristeroxeires/?lang=en

Τιμές εισιτηρίων:

Γενική είσοδος 15€

Φοιτητικό / Άνω των 65 /Πολύτεκνοι / ΑΜΕΑ / Ομαδικά εισιτήρια 10€,

Κάρτα ανεργίας Πέμπτη και Παρασκευή 8€