Εθνική Ελλάδος: Με τέσσερις αλλαγές η ενδεκάδα κόντρα στο Μαυροβούνιο

Με τέσσερις αλλαγές σε σχέση με τον αγώνα απέναντι στη Ρουμανία θα παραταχθεί η Εθνική Ελλάδας στο φιλικό με το Μαυροβούνιο τη Δευτέρα (28/3).

Ο Γκουστάβο Πογέτ έδωσε φανέλα βασικού στους Λύρατζη, Μπακασέτα, Παυλίδη και Δουβίκα αντί των Ρότα, Μάνταλου, Λημνιού και Γιακουμάκη.

Στον πάγκο θα είναι οι Πασχαλάκης, Αθανασιάδης, Νικολάου, Κυριακόπουλος, Γούτας, Γιακουμάκης, Αλεξανδρόπουλος, Κουλούρης, Ρότα, Χατζηγιοβάνης, Λημνιός και Μάνταλος.

Αναλυτικά η ενδεκάδα: Βλαχοδήμος, Λύρατζης, Χατζηδιάκος, Μαυροπάνος, Τσιμίκας, Σιώπης, Μπουχαλάκης, Μπακασέτας, Πέλκας, Παυλίδης και Δουβίκας.

