Με την Βίκυ Αδάμου και την Χριστίνα Σαμπανίκου από τη Life After Death Theater Company

Το γεγονός και η φράση

Κάθε γεγονός έχει πολλαπλές ερμηνείες και επιδράσεις ανάλογα με τον τρόπο που θα γίνει αντιληπτό και ανάλογα με τη διάθεση του ατόμου απέναντί του. Όπως και κάθε φράση ή ακόμα και λέξη.

Η ίδια φράση μπορεί να ειπωθεί με πολλούς διαφορετικούς τρόπους προκαλώντας και διεγείροντας αντίστοιχα πολλά, διαφορετικά συναισθήματα. Η επιρροή του συνομιλητή μας είναι καθοριστική στο πώς θα επιλέξουμε να εκφέρουμε τον λόγο, δημιουργώντας διαφορετικές αντιδράσεις και κατευθύνσεις.

Μια μικρή ιστορία

Η δική σου φράση -φανταστική ή μη- με τη δική μας καθοδήγηση θα μεταμορφωθεί και θα εξελιχθεί σε μια μικρή ιστορία που θα εκφράζει αυτό που θα ήθελες να έχει συμβεί ή αυτό που θα μπορούσε να έχει συμβεί σε ένα παράλληλο σύμπαν που κανείς δεν έχει επισκεφθεί, αλλά όλοι εύχονται να υπάρχει. Ή στην δημιουργία του εντελώς δικού σου προσωπικού σύμπαντος.

Κοινή συνισταμένη της κάθε μικρής ιστορίας είναι η αποδόμηση και η κωμική διάθεση με εργαλεία το μαύρο χιούμορ, τον σαρκασμό και την μοναδικότητα του ατόμου που την εκφέρει.

Οι συμμετέχοντες ολοκληρώνοντας το σεμινάριο θα έχουν την δυνατότητα να συνεχίσουν την ιστορία με την ίδια μεθοδολογία ή απλώς να την κρατήσουν για να θυμούνται, πως όλα ξεκινούν με μια φράση ή με μια λέξη που μας έρχεται στο μυαλό και καταλήγει να γίνει ένας μονόλογος ή ένα διήγημα.

ΤΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ ΣΕ ΕΝΗΛΙΚΕΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ ΠΟΥ ΘΕΛΟΥΝ ΝΑ ΠΕΡΑΣΟΥΝ ΣΤΗΝ ΑΣΤΕΙΑ ΠΛΕΥΡΑ ΤΗΣ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑ ΑΥΤΟΣΑΡΚΑΣΤΟΥΝ ΓΕΛΩΝΤΑΣ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΤΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΑΛΛΟΥΣ ΝΑ ΓΕΛΑΣΟΥΝ

Πληροφορίες

Σάββατο 2/4 18:00 – 21:00 & Κυριακή 3/4 12:00 – 15:00

Σύνολο ωρών: 6

Χώρος διεξαγωγής: Εργαστήρι θεάτρου Καταπactή (Κορομηλά 19, Αθήνα, Ν. Κόσμος 11745)

Κόστος συμμετοχής: 50€

Πληροφορίες: 2168096448, email: [email protected]

Σύντομο βιογραφικό της Βίκυς Αδάμου

Η Βίκυ Αδάμου είναι ηθοποιός και σκηνοθέτης. Ιδρύτρια της Θεατρικής Ομάδας και της εταιρείας παραγωγής Life after Death Theatre, η οποία εκτός από θεατρικές παραγωγές, προωθεί το θέατρο ως εργαλείο έρευνας σε κοινότητες. Στο ερευνητικό πλαίσιο της δουλειάς της καθιέρωσε τα «Σεμινάρια των τριών», στα οποία θεωρητικοί, καλλιτέχνες και το κοινό διερευνούν την αφομοίωση των θεωριών περί τέχνης και φιλοσοφίας μέσω της δραματοποίησης. Είναι, επίσης, συνδημιουργός του χοροθεατρικού δικτύου Κινητήρας όπου και διετέλεσε καλλιτεχνική διευθύντρια έως το 2015. Ως μέλος του Κινητήρα Χοροθέαμα έχει συμμετάσχει σε πολλές παραστάσεις και φεστιβάλ σε Ελλάδα και εξωτερικό. Σπούδασε Θέατρο στη δραματική σχολή του Γιώργου Θεοδοσιάδη και Εικαστικές Τέχνες στη σχολή της Ελένης Βακαλό.

Έχει παρακολουθήσει σειρά εξειδικευμένων σεμιναρίων Κίνησης, Αυτοσχεδιασμού, Experiential Listening, Devised Theatre, Grotowski Αcting, Clοwn, Σκηνογραφίας, καθώς και σεμινάρια ψυχοκοινωνικής εκπαίδευσης. Ασχολείται με το Community theatre από το 2010 και έχει παρουσιάσει παραστάσεις σε θέατρα και χώρους εντός και εκτός Αττικής. Διδάσκει θέατρο σε μαθητές όλων των ηλικιών ως μόνιμος συνεργάτης για το Νότιο χώρο τέχνης και το Θέατρο των Αλλαγών. Για πολλές από τις παραστάσεις και τις δράσεις της έχει επιχορηγηθεί από το ΥΠΠΟΑ.

Σύντομο βιογραφικό της Χριστίνας Σαμπανίκου

Ηθοποιός-Συγγραφέας και συμπαραγωγός στην Life After Death Theatre Company. Αριστούχος απόφοιτος της Δραματικής Σχολής Αθηνών Γ. Θεοδοσιάδη (1998) με σπουδές χορού στην ΚΣΟΤ. Έχει σπουδάσει δημοσιογραφία στο Κολλέγιο Δημοσιογραφικών Σπουδών και Διαχείριση Ανθρώπινου Δυναμικού (Human Resources Management) στο Southeastern College. Έχει συνεργαστεί με την Βίκυ Αδάμου (συμπαραγωγό στην Life After Death Theatre Company) γράφοντας τα κείμενα και παίζοντας στην παράσταση «Timeline», Κινητήρας (2013), στην σύνθεση και επιμέλεια κειμένων στις «Στρατηγικές Επιβίωσης» ,ΚΕΤ (2016) και μαζί δημιούργησαν το διαδικτυακό project «Αρ Γιου Σείριους» (2012), φωτορομάντζο επικαιρότητας που προβλήθηκε τόσο ανεξάρτητα σε δική του πλατφόρμα, όσο και από την Athens Voice. Το 2015 ίδρυσαν από κοινού την Life After Death Theatre Company. Την ίδια χρονιά εκδόθηκε από την ΚΑΠΑ Εκδοτική το πρώτο της ολοκληρωμένο θεατρικό έργο «Σκάσε ή Η Χαμένη Παντόφλα του Μανώλη Καρέλη» το οποίο ανέβηκε σε θεατρικές σκηνές της Αθήνας, της Πάτρας και του Ρέθυμνου (φεστιβάλ Αντίβαρο) με την ίδια στον έναν από τους δύο πρωταγωνιστικούς ρόλους. Το 2016 ακολούθησε το δεύτερο θεατρικό της έργο «Γύρισε Πίσω» στο οποίο, επίσης, ερμήνευσε έναν από τους ρόλους στα θέατρα Άβατον και 104. Eίναι μέλος του καλλιτεχνικού δικτύου «Κινητήρας» της Αντιγόνης Γύρα από το 1999, παίρνοντας μέρος σε μεγάλο αριθμό παραστάσεων στην Ελλάδα και στο εξωτερικό ως performer, ηθοποιός και κειμενογράφος. Έχει συνεργαστεί με την ομάδα Splish Splash Pantomime του Γιάννη Οικονομίδη και την Θεατρική Σκηνή του Αντώνη Αντωνίου. Έχει συμμετοχές σε τηλεοπτικά σήριαλ και τηλεταινίες ( ενδεικτικά: : «Ξέχασε με» σε σκηνοθεσία Β. Τσελεμέγκου, «Ο Δρόμος» σκην. Β. Τσελεμέγκου, «Η Τράπεζα» σκην. Αντώνης Τέμπος κλπ).

Έχει αρθρογραφήσει σε διάφορα site ( Protagon, Tαλκ, κλπ) και συνεχίζει έως σήμερα την εξωτερική συνεργασία με το Ταλκ. Την σεζόν 2019-2020 έπαιξε στην παράσταση «Ανδρόγυνο» στο θέατρο Vault σε κείμενα της ίδιας και παραγωγή της Life After Death Theatre Company. Η παράσταση επαναλήφθηκε με επιτυχία στο Our Festival τον Ιούλιο του 2021. Toν Οκτώβριο του 2020 ξεκίνησε η διαδικτυακή σειρά «Το Νόμπελ του Μανώλη Καρέλη», στην οποία υπογράφει τα κείμενα και παίζει έναν από τους βασικούς ρόλους. Το Φθινόπωρο 2021 υπέγραψε τα κείμενα και εμφανίστηκε σε μια σειρά video που αποτελούν μέρος εκπαιδευτικής καμπάνιας για την Ισότητα των Φύλων που ανέλαβαν σαν εταιρεία για λογαριασμό της G-All, Gender Alliance- H Συμμαχία των Φύλων και του Heinrich Boll Shiftung Greece. Η συγκεκριμένη συνεργασία παραμένει έως σήμερα με συνδυασμό της παράστασης «Ανδρόγυνο» και επιμορφωτικών δράσεων. Την θεατρική σεζόν 2021-2022 παίζει στην παράσταση «Γυναικείες Ιστορίες» του Γιώργη Μασσαβέτα σε σκηνοθεσία Δημήτρη Καρατζιά στον πολυχώρο Vault Theatre Plus, ενώ παράλληλα γράφει το νέο της θεατρικό έργο και ετοιμάζει την συμμετοχή της ως διδάσκουσα σε πρόγραμμα του ΚΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. Πανεπιστημίου Πατρών με θέμα τη Διαφορετικότητα και τη Συμπερίληψη.