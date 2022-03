Ο προεκλογικός αγώνας του Εμανουέλ Μακρόν μπαίνει σε άλλη διάσταση, καθώς έγινε ψηφιακός στο διαδικτυακό βιντεοπαιχνίδι Minecraft.

Το πολύ δημοφιλές παιχνίδι της Microsoft επιτρέπει στους παίκτες να κατασκευάζουν ολόκληρες εικονικές πόλεις και να αλληλεπιδρούν με άλλους.

Ένα δημαρχείο για να επικυρώσει την εγγραφή του στους εκλογικούς καταλόγους, ένα συνεδριακό μέγαρο όπου φιλοξενούνται συναντήσεις, ακόμη και ένα γενικό επιτελείο: οι συνεργάτες του Εμανουέλ Μακρόν που τον βοηθούν σε αυτήν την προεκλογική εκστρατεία του, στη διεκδίκηση μιας δεύτερης θητείας στην προεδρία της Γαλλίας, εγκαινίασαν το δικό τους «σύμπαν» στο διαδικτυακό βιντεοπαιχνίδι Minecraft.

Στόχος του προεκλογικού επιτελείου του Μακρόν είναι οι νέοι 15-20 ετών, μια ηλικιακή ομάδα που συνήθως «δεν ενδιαφέρεται για την πολιτική» αλλά που θέλουν να την ωθήσουν «να συμμετάσχει στον δημόσιο διάλογο».

I visited Macron's Minecraft server so you don't have to. IP is 34.76.238.147, used Minecraft Java Edition. pic.twitter.com/DH9s9eIJPe