Θάνατος παιδιών στην Πάτρα: «55 δραματικά λεπτά διήρκεσε η ανάνηψη της Τζωρτζίνας – Αποστασιοποιημένη η Πισπιρίγκου», λέει ο αναισθησιολόγος

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Συνεχίζονται οι καταθέσεις σχετικά με την υπόθεση της Ρούλας Πισπιρίγκου, η οποία είναι προφυλακισμένη με την κατηγορία της δολοφονίας της 9χρονης Τζωρτζίνας.

Την Πέμπτη (14/4) κατέθεσαν ενώπιον της 18ης ανακρίτριας, τέσσερις γιατροί από το Καραμανδάνειο νοσοκομείο.

Ο επικεφαλής αναισθησιολόγος του Καραμανδάνειου νοσοκομείου Πατρών, Ιωάννης Χασαπόπουλος, μίλησε για τα 55 δραματικά λεπτά που διήρκεσε η ανάνηψη της Τζωρτζίνας, έπειτα από το επεισόδιο που υπέστη, τα οποία ήταν τόσο έντονα, που με την ευτυχή κατάληξη ο έμπειρος γιατρός ξέσπασε σε κλάματα.

«Πρόκειται για τον ορισμό της τραγωδίας. Ειδικά τότε, όταν έμαθα ότι η Τζωρτζίνα ήταν το τρίτο παιδί μιας οικογένειας που είχε χάσει άλλα δύο, ταράχτηκα πάρα πολύ», ανέφερε ο Ιωάννης Χασαπόπουλος. Την Τζωρτζίνα τη χαρακτήρισε «πρόσχαρο παιδί», που υποτροπίασε ξαφνικά.

Ο γιατρός επιβεβαίωσε ότι τις επίμαχες ώρες πριν από τον θάνατο της εννιάχρονης, μέσα στο δωμάτιο του Καραμανδάνειου ήταν μόνο η Ρούλα Πισπιρίγκου. Τη χαρακτήρισε, μάλιστα, «αποστασιοποιημένη» από όσα γίνονταν, ενώ ο Μάνος Δασκαλάκης ήταν αυτός που ρωτούσε συνέχεια τους γιατρούς για την υγεία του παιδιού τους.

«Κλήθηκα επειγόντως εκείνο το απόγευμα. Κάναμε ό,τι μπορούσαμε καλύτερο ιατρικά και ανθρώπινα γι’ αυτό το παιδί. Η καρδιακή αναζωογόνηση ήταν πολύ δύσκολη. Ήταν κάτι το συγκλονιστικό. Καταφέραμε και την επαναφέραμε στη ζωή. Λίγες φορές μπορείς να νιώσεις έτσι. Όταν έμαθα ότι ήταν το τρίτο παιδί οικογένειας που έχασε τα δύο πρώτα, με τάραξε πάρα πολύ», ανέφερε ο Ιωάννης Χασαπόπουλος στους δημοσιογράφους, μετά την κατάθεσή του.

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