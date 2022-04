Ενας νεκρός και δύο τραυματίες είναι ο απολογισμός από την πτώση και συντριβή ενός ουκρανικού μεταγωγικού αεροσκάφους Αντόνοφ AN-26 κατά τη διάρκεια «τεχνικής πτήσης» σήμερα στην περιφέρεια Ζαπορίζια της νότιας Ουκρανίας, όπως ανακοίνωσαν οι τοπικές αρχές.

Είναι άγνωστο πόσοι επέβαιναν στο αεροσκάφος, ενώ οι περιφερειακές αρχές της Ζαπορίζια ανακοίνωσαν ότι σύμφωνα με τις πρώτες, ανεπιβεβαίωτες πληροφορίες, το αεροπλάνο χτύπησε πάνω σε έναν στύλο ηλεκτροδότησης και ο κινητήρας του άρπαξε φωτιά.

⚡️ Plane crashes near Zaporizhzhia.



Zaporizhzhia oblast administration reported that an AN-26 plane crashed in the Vilnia district in the morning of April 22. It was performing “a technical flight,” the administration said. There are casualties; their number is yet unknown.