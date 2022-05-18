Θεσσαλονίκη: Στις φλόγες διώροφη κατοικία στο Ωραιόκαστρο

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Συναγερμός σήμανε τα ξημερώματα της Τετάρτης στην Πυροσβεστική μετά την φωτιά που ξέσπασε σε διώροφη κατοικία στην Θεσσαλονίκη.
Συγκεκριμένα, η πυρκαγιά εκδηλώθηκε περίπου στις 5 το πρωί της Τετάρτης, σε κατοικία στον Δρυμό του Δήμου Ωραιοκάστρου στη Θεσσαλονίκη.
Στο σημείο έσπευσαν για την κατάσβεση της φωτιά 13 πυροσβέστες και 6 υδροφόρες.
Από τη φωτιά κάηκε ολοσχερώς η στέγη του σπιτιού, ενώ από την πυρκαγιά δεν κινδύνεψαν ανθρώπινες ζωές, ούτε παρακείμενα κτίρια.
Τα αίτια της φωτιά δεν έχουν ακόμη εξακριβωθεί.
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