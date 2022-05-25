Ζάκυνθος: Έστησαν εξέδρα ναυαγοσώστη μπροστά στο «Ναυάγιο» – Απομακρύνεται μετά τις αντιδράσεις (video)

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Μία εξέδρα ναυαγοσώστη που τοποθέτησε η Δημοτική Αρχή μπροστά στο διάσημο «Ναυάγιο» της Ζακύνθου προκάλεσε πολλές αντιδράσεις αλλά και παρέμβαση του Υπουργού Τουρισμού Βασίλη Κικίλια.

Η εικόνα του τεράστιου πύργου στην μέση της παραλίας και ακριβώς μπροστά από το πλοίο έγινε viral στα social media και συνοδεύτηκε από πλήθος αρνητικών σχολίων.

Αντίδραση υπήρξε και από την αρμόδια Επιτροπή Διαχείρισης του Ναυαγίου, η οποία, σημειωτέον, δεν είχε ενημερωθεί καν για την κίνηση αυτή του Δήμου.

Το μέλος της επιτροπής Προστασίας του Ναυαγίου, Νίκος Τσίπηρας δήλωσε πως μετά την παρέμβαση της επιτροπής αλλά και του ίδιου του υπουργού Τουρισμού, Βασίλη Κικίλια, ο δήμαρχος του νησιού δεσμεύτηκε ότι θα μετακινηθεί το εν λόγω κατασκεύασμα.

«Ελπίζουμε πως σήμερα ή αύριο θα έχει φύγει από εκεί, ώστε οι επισκέπτες να μπορούν να έχουν μία καθαρή εικόνα του χώρου» προσέθεσε ο κ. Τσίπηρας στο Mega.

Ο πρόεδρος του δημοτικού συμβουλίου του νησιού, Σταύρος Κακολύρης υπεραμύνθηκε της απόφασης του δήμου, αναφέροντας πως η θέση που τοποθετήθηκε ο πύργος του ναυαγοσώστη επιλέχθηκε από το Λιμεναρχείο καθώς όπως είπε, ο δήμος δε μπορούσε αυθαίρετα να τον τοποθετήσει όπου ήθελε.

«Εκεί μας υπέδειξε το λιμεναρχείο, εκεί τον τοποθετήσαμε» είπε ο κύριος Κακολύρης για το θέμα που συζητήθηκε το τελευταίο 24ωρο…

Χθες κατά τη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, ο Δήμαρχος ανακοίνωσε ότι ο πύργος θα απομακρυνθεί από τη θέση που τοποθετήθηκε, μετά την παρέμβαση του υπουργού Τουρισμού και θα πάει λίγο πιο δεξιά προς την άκρη του πλοίου.

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