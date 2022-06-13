ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 27.03.2026 15:37
13.06.2022 14:54

Ο «χάρτης» με τις πληρωμές για ΕΦΚΑ και ΔΥΠΑ – Καταβολές επιδομάτων και εφάπαξ

Εβδομάδα πληρωμών για επιδόματα και εφάπαξ…

Συγκεκριμένα, συνολικά 49,7 εκατ. ευρώ θα καταβληθούν σε 65.781 δικαιούχους, κατά την εβδομάδα 13-17 Ιουνίου, στο πλαίσιο των προγραμματισμένων καταβολών από τον e-ΕΦΚΑ και τη Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης.

Ειδικότερα, όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση του υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων:

1. Από τον e-ΕΦΚΑ θα καταβληθούν:

  • 8,9 εκατ. ευρώ σε 430 δικαιούχους σε συνέχεια έκδοσης αποφάσεων για εφάπαξ.
  • 324.707 ευρώ σε 351 δικαιούχους για παροχές σε χρήμα (επιδόματα μητρότητας, κυοφορίας, ασθενείας, ατυχήματος, έξοδα κηδείας).

2. Από τη ΔΥΠΑ θα γίνουν οι εξής καταβολές:

  • 17 εκατ. ευρώ σε 50.000 δικαιούχους για καταβολή επιδομάτων ανεργίας και λοιπών επιδομάτων.
  • 22 εκατ. ευρώ σε 12.000 δικαιούχους στο πλαίσιο επιδοτούμενων προγραμμάτων απασχόλησης.
  • 1,5 εκατ. ευρώ σε 3.000 μητέρες για επιδοτούμενη άδεια μητρότητας.

Η Σαουδική Αραβία προτρέπει τις ΗΠΑ να εντείνουν τις επιθέσεις κατά του Ιράν – Εξετάζει εμπλοκή της στον πόλεμο

Απρόσμενο φλερτ Τραμπ on air σε παρουσιάστρια του Fox News – Η συνέντευξη που προκάλεσε αμηχανία (Video)

Πτώση πίεσης έως και στέρηση νερού στους Δήμους Αγίας Παρασκευής, Μαραθώνα, Παιανίας, Πεντέλης & Ραφήνας – Πικερμίου

Universal: Ο Ryan Gosling θα πρωταγωνιστήσει στη νέα ταινία των σκηνοθετών του Οσκαρικού «Everything Everywhere All at Once»

Σταδιακός αφοπλισμός της Χαμάς σε 8 μήνες και καταστροφή των τούνελ στο σχέδιο του «Συμβουλίου της Ειρήνης»

Σύνταξη-Φάντασμα: Γιατί 300.000 Έλληνες επιστρέφουν στο μεροκάματο

Το ζεϊμπέκικο στην πλατεία Συντάγματος μετά την στρατιωτική παρέλαση που έγινε viral (video)

Στα πρόθυρα κατάρρευσης ο στρατός του Ισραήλ - Παρακαλάνε για εφέδρους, επίθεση της αντιπολίτευσης σε Νετανιάχου

Συμμαχία Μαρινάκη - Βαρδινογιάννη - Κυριακού - Με 33,3% Motor Oil και Alter Ego μπήκαν στον ΑΝΤ1+

Οι σκέψεις Μητσοτάκη για εκλογές, η «αλφαδιά» του πράσινου συνεδρίου, η υπομονή του Οδυσσέα, ο Φάμελλος στο άρθρο 56 και ο αναβαλλόμενος φόρος

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

