Ο «χάρτης» με τις πληρωμές για ΕΦΚΑ και ΔΥΠΑ – Καταβολές επιδομάτων και εφάπαξ

Εβδομάδα πληρωμών για επιδόματα και εφάπαξ…

Συγκεκριμένα, συνολικά 49,7 εκατ. ευρώ θα καταβληθούν σε 65.781 δικαιούχους, κατά την εβδομάδα 13-17 Ιουνίου, στο πλαίσιο των προγραμματισμένων καταβολών από τον e-ΕΦΚΑ και τη Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης.

Ειδικότερα, όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση του υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων:

1. Από τον e-ΕΦΚΑ θα καταβληθούν:

8,9 εκατ. ευρώ σε 430 δικαιούχους σε συνέχεια έκδοσης αποφάσεων για εφάπαξ.

324.707 ευρώ σε 351 δικαιούχους για παροχές σε χρήμα (επιδόματα μητρότητας, κυοφορίας, ασθενείας, ατυχήματος, έξοδα κηδείας).

2. Από τη ΔΥΠΑ θα γίνουν οι εξής καταβολές:

17 εκατ. ευρώ σε 50.000 δικαιούχους για καταβολή επιδομάτων ανεργίας και λοιπών επιδομάτων.

22 εκατ. ευρώ σε 12.000 δικαιούχους στο πλαίσιο επιδοτούμενων προγραμμάτων απασχόλησης.

1,5 εκατ. ευρώ σε 3.000 μητέρες για επιδοτούμενη άδεια μητρότητας.

