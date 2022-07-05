Φωτιά στο Πόρτο Γερμενό: Ευνοϊκές για τη διάδοσή της οι πυρομετεωρολογικές συνθήκες – Βελτίωση από το απόγευμα (photos)

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Οι πυρομετεωρολογικές συνθήκες είναι ιδιαίτερα ευνοϊκές για τη διάδοση της φωτιάς της δασικής πυρκαγιάς που εκδηλώθηκε το μεσημέρι και βρίσκεται σε εξέλιξη στην περιοχή του Πόρτο Γερμενό στη Δυτική Αττική.

Όπως αναφέρει σε ανακοίνωσή του το meteo, ο καπνός της φωτιάς είναι ορατός και από τις κάμερες του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών (ΕΑΑ)/meteo.gr στην Πεντέλη.

Στην ευρύτερη περιοχή, με βάση το δίκτυο των αυτόματων μετεωρολογικών σταθμών που λειτουργεί το ΕΑΑ/meteo.gr, πνέουν άνεμοι από Β/BΒΑ με μέσες εντάσεις 3-4 μποφόρ, η θερμοκρασία προσεγγίζει τους 28-30 βαθμούς Κελσίου και η σχετική υγρασία βρίσκεται χαμηλά (15-20%). Συνολικά, οι πυρομετεωρολογικές συνθήκες είναι ιδιαίτερα ευνοϊκές για τη διάδοση της φωτιάς, με την περιεχόμενη υγρασία της νεκρής δασικής καύσιμης ύλης να εκτιμάται στο 8%.

Επιπρόσθετα, η διεύθυνση πνοής των ανέμων είναι τέτοια που μεγιστοποιεί το δυναμικό για την απρόβλεπτη και γρήγορη διάδοση της φωτιάς, καθώς οι άνεμοι πνέουν σχεδόν κάθετα στον ορεινό όγκο του όρους Πατέρας.

Με βάση τα τελευταία διαθέσιμα προγνωστικά στοιχεία της πυρομετεωρολογικής μονάδας FLAME του ΕΑΑ/meteo.gr, οι πυρομετεωρολογικές συνθήκες στην περιοχή θα παραμείνουν δυσμενείς έως αργά το απόγευμα (18:00-19:00), οπότε και αναμένεται σταδιακά να βελτιωθούν. Η βελτίωση αυτή θα χαρακτηριστεί από τη σταδιακή υποχώρηση των ισχυρών ανέμων σε εντάσεις 2-3 μποφόρ και την ανάκαμψη της υγρασίας της νεκρής δασική καύσιμης ύλης σε επίπεδα άνω του 10%, στοιχεία που αναμένεται να βοηθήσουν το δύσκολο έργο ελέγχου της φωτιάς.

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