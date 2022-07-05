search
ΔΕΥΤΕΡΑ 03.08.2026 10:26
search
MENU CLOSE
ΕΛΛΑΔΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

05.07.2022 13:23

Φωτιά στο Πόρτο Γερμενό: Αγώνας δρόμου να συγκρατηθεί η πυρκαγιά και να μην περάσει στην Ψάθα (Photos/Video)

05.07.2022 13:23
porto germeno

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Add topontiki.gr on Google

Μαίνεται η μεγάλη φωτιά που ξέσπασε σήμερα το μεσημέρι σε δασική έκταση στο Πόρτο Γερμενό, με τις πληροφορίες να κάνουν λόγο για ένα καμένο σπίτι στην περιοχή.

Οι δυνάμεις πυρόσβεσης είναι σε συναγερμό καθώς στην περιοχή πνέουν ισχυροί άνεμοι  που μεταφέρουν το βασικό μέτωπο της φωτιάς προς την περιοχή του Αλεποχωρίου.

Λίγο μετά τις 18:00 μειώθηκαν τα εναέρια μέσα που επιχειρούν στο έργο της κατάσβεσης.

Αυτή την ώρα, συνδράμουν 130 πυροσβέστες με 6 ομάδες πεζοπόρων τμημάτων και 35 οχήματα, συμπεριλαμβανομένων και Ρουμάνων πυροσβεστών, καθώς και η ομάδα για τα Συστήματα μη Επανδρωμένων Αεροσκαφών (Σ.μη.Ε.Α.) κάνουν υπεράνθρωπες προσπάθειες για να κατασβέσουν τη φωτιά.

Επιπλέον ρίψεις από αέρος κάνουν επτά ελικόπτερα. Συνδρομή παρέχουν επίσης εθελοντές πυροσβέστες, υδροφόρες και μηχανήματα έργου ΟΤΑ, καθώς και δυνάμεις της ΕΛ.ΑΣ.

Σε γενική επιφυλακή έχει τεθεί το προσωπικό των Πυροσβεστικών Υπηρεσιών της Περιφέρειας Αττικής ενώ με εντολή του αρχηγού του Π.Σ, αντιστράτηγου Αλέξιου Ράπανου, κλιμάκιο της ΔΑΕΕ βρίσκεται στην περιοχή της πυρκαγιάς για τη διερεύνηση των αιτιών της.

Σημειώνεται ότι η πυρκαγιά ξέσπασε περίπου στις 12 το μεσημέρι σε δασική έκταση κοντά στο κάστρο στο Πόρτο Γερμενό και πλησίον της οδού Αιγοσθενών, ενώ στο σημείο πνέουν ισχυροί άνεμοι που καθιστούν δύσκολο το έργο των πυροσβεστικών δυνάμεων.

«Οι ισχυροί άνεμοι κάνουν την κατάσταση πολύ δύσκολη»

Ο αντιδήμαρχος Πολιτικής Προστασίας του δήμου Μάνδρας, Παναγιώτης Κολοβέντζος, δήλωσε στο ΑΠΕ-ΜΠΕ πως οι ισχυροί άνεμοι που πνέουν στην περιοχή, καθιστούν εξαιρετικά δύσκολη την κατάσταση.

«Η φωτιά είναι μέσα στη χαράδρα και καίει δασικές εκτάσεις», είπε και πρόσθεσε: «Οι δυνάμεις επιχειρούν πλήρως και σε όλο το μέτωπο, όμως οι συνεχείς εναλλαγές του αέρα δυσκολεύουν πολύ το έργο τους. Αν δεν είχε αυτή την δύναμη ο αέρας, θα την είχαμε θέσει υπό έλεγχο, όμως αλλάζει συνεχώς και κάποιες στιγμές δυναμώνει πολύ».

Προληπτική εκκένωση του οικισμού Μύτικα

Μήνυμα μέσω του 112 στάλθηκε σε όσους βρίσκονται στον οικισμό Μύτικα στο Πόρτο Γερμενό για να απομακρυνθούν προληπτικά από την περιοχή και να κατευθυνθούν προς την Ψάθα.

Συγκεκριμένα το μήνυμα αναφέρει: «Αν βρίσκεστε στο Μύτικα εκκενώστε τώρα προς Ψάθα. Δασική πυρκαγιά στην περιοχή σας. Οδηγίες προστασίας: https://www.civilprotection.gr/el/dasikes-pyrkagies».

Διαβάστε επίσης:

Εκστρατεία του δήμου Αλίμου για τη βελτίωση της ποιότητας ζωής – Ο «πόλεμος» κατά της ηχορύπανσης (videos)

Θεσσαλονίκη: «Συλλέκτρια» ζώων ζούσε με τη 15χρονη κόρη της και 40 γάτες – Συνελήφθη για έκθεση ανηλίκου σε κίνδυνο

Φωτιές: Οργή στο twitter για την απουσία ενημέρωσης από τα κανάλια – «Τιμητική η 108η θέση για τα ελληνικά ΜΜΕ»

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
tamta-new
LIFESTYLE

Τάμτα: «Με κουράζει να με ρωτούν μετά από τόσα χρόνια για τη ζωή μου στη Γεωργία και το ξεκίνημά μου στην Ελλάδα»

portokali-fanari_aftokinito_0308_1920-1080_new
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Οι 388 νέες κάμερες σε γράφουν αν περάσεις με πορτοκαλί;

limeniko pnigmos
ΕΛΛΑΔΑ

Αίσιο τέλος στη Σύμη – Σώοι και οι οκτώ επιβαίνοντες στο ιστιοπλοϊκό

aloga-megara-fotia
ΕΛΛΑΔΑ

Δραματικές εικόνες από τη φωτιά στα Μέγαρα: Άλογα τρέχουν πανικόβλητα για να ξεφύγουν από τις φλόγες

ariana-grande-new
ΜΟΥΣΙΚΗ

Ariana Grande: Αποσύρεται από τα φώτα της δημοσιότητας λόγω της έντονης κριτικής που δέχεται (Video)

Δείτε όλες τις ειδήσεις
pirosvestiki_2106_1460-820_new
ΕΛΛΑΔΑ

Ξέσπασμα από το Σωματείο Πυροσβεστών για την αναστολή αδειών: «Ο πυροσβέστης δεν είναι μηχανή, δεν είναι αναλώσιμος - Δεν θέλουμε να θρηνήσουμε άλλους συναδέλφους»

efka suntaxiouxoi
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Πακέτο ΔΕΘ για τους συνταξιούχους: Ποιες παρεμβάσεις κλειδώνουν και ποιες εξετάζονται για «13η σύνταξη», «κούρεμα» ΕΑΣ και προσωπική διαφορά

elikoptero-ptosi
ΕΛΛΑΔΑ

Πώς έγινε η σύγκρουση των δύο ελικοπτέρων με νεκρούς έναν Δανό πιλότο και έναν Έλληνα - Η ανακοίνωση της πυροσβεστικής

airbnb-3399753_1280
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Το «μοντέλο Airbnb» αλλάζει τον χάρτη του τουρισμού: Πώς η κόντρα με τα ξενοδοχεία «στραγγαλίζει» την τοπική αγορά

sygkrousi-elikoptera
ΕΛΛΑΔΑ

Σοβαρή καταγγελία εμπειρογνώμονα: Τα δύο ελικόπτερα που συγκρούστηκαν, τα συντόνιζε παρανόμως επίγειος επικεφαλής (video)

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΔΕΥΤΕΡΑ 03.08.2026 10:26
tamta-new
LIFESTYLE

Τάμτα: «Με κουράζει να με ρωτούν μετά από τόσα χρόνια για τη ζωή μου στη Γεωργία και το ξεκίνημά μου στην Ελλάδα»

portokali-fanari_aftokinito_0308_1920-1080_new
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Οι 388 νέες κάμερες σε γράφουν αν περάσεις με πορτοκαλί;

limeniko pnigmos
ΕΛΛΑΔΑ

Αίσιο τέλος στη Σύμη – Σώοι και οι οκτώ επιβαίνοντες στο ιστιοπλοϊκό

1 / 3