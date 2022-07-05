Φωτιά στο Πόρτο Γερμενό: Αγώνας δρόμου να συγκρατηθεί η πυρκαγιά και να μην περάσει στην Ψάθα (Photos/Video)

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Μαίνεται η μεγάλη φωτιά που ξέσπασε σήμερα το μεσημέρι σε δασική έκταση στο Πόρτο Γερμενό, με τις πληροφορίες να κάνουν λόγο για ένα καμένο σπίτι στην περιοχή.

Οι δυνάμεις πυρόσβεσης είναι σε συναγερμό καθώς στην περιοχή πνέουν ισχυροί άνεμοι που μεταφέρουν το βασικό μέτωπο της φωτιάς προς την περιοχή του Αλεποχωρίου.

Λίγο μετά τις 18:00 μειώθηκαν τα εναέρια μέσα που επιχειρούν στο έργο της κατάσβεσης.

Αυτή την ώρα, συνδράμουν 130 πυροσβέστες με 6 ομάδες πεζοπόρων τμημάτων και 35 οχήματα, συμπεριλαμβανομένων και Ρουμάνων πυροσβεστών, καθώς και η ομάδα για τα Συστήματα μη Επανδρωμένων Αεροσκαφών (Σ.μη.Ε.Α.) κάνουν υπεράνθρωπες προσπάθειες για να κατασβέσουν τη φωτιά.

Επιπλέον ρίψεις από αέρος κάνουν επτά ελικόπτερα. Συνδρομή παρέχουν επίσης εθελοντές πυροσβέστες, υδροφόρες και μηχανήματα έργου ΟΤΑ, καθώς και δυνάμεις της ΕΛ.ΑΣ.

Σε γενική επιφυλακή έχει τεθεί το προσωπικό των Πυροσβεστικών Υπηρεσιών της Περιφέρειας Αττικής ενώ με εντολή του αρχηγού του Π.Σ, αντιστράτηγου Αλέξιου Ράπανου, κλιμάκιο της ΔΑΕΕ βρίσκεται στην περιοχή της πυρκαγιάς για τη διερεύνηση των αιτιών της.

Ενημέρωση για τη δασική #πυρκαγιά στο Πόρτο Γερμενό Αττικής.

🚒🚒 https://t.co/FNYrvJgRxH — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) July 5, 2022

Σημειώνεται ότι η πυρκαγιά ξέσπασε περίπου στις 12 το μεσημέρι σε δασική έκταση κοντά στο κάστρο στο Πόρτο Γερμενό και πλησίον της οδού Αιγοσθενών, ενώ στο σημείο πνέουν ισχυροί άνεμοι που καθιστούν δύσκολο το έργο των πυροσβεστικών δυνάμεων.

«Οι ισχυροί άνεμοι κάνουν την κατάσταση πολύ δύσκολη»

Ο αντιδήμαρχος Πολιτικής Προστασίας του δήμου Μάνδρας, Παναγιώτης Κολοβέντζος, δήλωσε στο ΑΠΕ-ΜΠΕ πως οι ισχυροί άνεμοι που πνέουν στην περιοχή, καθιστούν εξαιρετικά δύσκολη την κατάσταση.

«Η φωτιά είναι μέσα στη χαράδρα και καίει δασικές εκτάσεις», είπε και πρόσθεσε: «Οι δυνάμεις επιχειρούν πλήρως και σε όλο το μέτωπο, όμως οι συνεχείς εναλλαγές του αέρα δυσκολεύουν πολύ το έργο τους. Αν δεν είχε αυτή την δύναμη ο αέρας, θα την είχαμε θέσει υπό έλεγχο, όμως αλλάζει συνεχώς και κάποιες στιγμές δυναμώνει πολύ».

Προληπτική εκκένωση του οικισμού Μύτικα

Μήνυμα μέσω του 112 στάλθηκε σε όσους βρίσκονται στον οικισμό Μύτικα στο Πόρτο Γερμενό για να απομακρυνθούν προληπτικά από την περιοχή και να κατευθυνθούν προς την Ψάθα.

Συγκεκριμένα το μήνυμα αναφέρει: «Αν βρίσκεστε στο Μύτικα εκκενώστε τώρα προς Ψάθα. Δασική πυρκαγιά στην περιοχή σας. Οδηγίες προστασίας: https://www.civilprotection.gr/el/dasikes-pyrkagies».

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