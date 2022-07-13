Μίκι Ρουρκ: Τάχθηκε υπέρ του Τζόνι Ντεπ – Χαρακτήρισε «χρυσοθήρα» την Άμπερ Χερντ (Video)

Στο πλευρό του Τζόνι Ντεπ τάχθηκε ο γνωστός ηθοποιός Μίκι Ρουρκ, ο οποίος μάλιστα χαρακτήρισε την Άμπερ Χερντ «χρυσοθήρα».

Κατά τη διάρκεια της συνέντευξης που παραχώρησε στον Πιρς Μόργκαν, ο ηθοποιός υποστήριξε δημόσια τον Τζόνι Ντεπ σχετικά με την πολύκροτη δίκη εναντίον της πρώην συζύγου του για συκοφαντική δυσφήμιση.

Όπως είπε, μπορεί να τον «γνωρίζει πολλά χρόνια, όμως ποτέ δεν έχει τύχει να συναντηθούν από κοντά». «Το μόνο που μπορώ να πω είναι ότι έχω βρεθεί κι εγώ σε μια κατάσταση, όπου με κατηγορούσαν για κάτι που δεν έκανα. Μου κόστισε διάφορες δουλειές στον κινηματογράφο και για πολλά χρόνια, δημιουργήθηκε μια κακή φήμη για εμένα», είπε χαρακτηριστικά.

Στη συνέχεια, εξήγησε πως εν τέλει η αλήθεια βγήκε στην επιφάνεια και κατάφερε να ανακτήσει τον έλεγχο της ζωής του. «Ένιωσα άσχημα για τον Τζόνι, γιατί έχω περάσει το ίδιο. Οπότε, ένιωσα άσχημα για κάποιον που παραλίγο να χάσει τη ζωή του από μια χρυσοθήρα», δήλωσε ο Μίκι Ρουρκ, με τον Πιρς Μπρόσναν τότε, να τον ρωτάει: «Πιστεύεις αλήθεια πως είναι τέτοια;» και τον ηθοποιό να του απαντάει: «Ξεκάθαρα ναι».

