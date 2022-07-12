search
12.07.2022 20:49

Μίκι Ρουρκ: Ξέσπασε κατά του Τομ Κρουζ – «Παίζει το ίδιο πράγμα εδώ και 35 χρόνια, είναι άσχετος» (Videos)

micky_new

Ο Μίκι Ρουρκ δεν έδειξε να εκτιμά ιδιαίτερα τον Τομ Κρουζ, όπως φάνηκε μέσα από τα λεγόμενά του στην εκπομπή του Πιρς Μόργκαν «Piers Morgan Uncensored» στην οποία βρέθηκε ως καλεσμένος.

Για την ακρίβεια, ο Μίκι Ρουρκ όταν ρωτήθηκε αν θεωρεί τον Τομ Κρουζ καλό ηθοποιό, είπε ότι είναι «άσχετος» και εξήγησε στην συνέχεια τι αντιλαμβάνεται ως καλό ηθοποιό.

«Δεν με ενδιαφέρουν τα χρήματα ή η δύναμη. Όταν βλέπω τον Αλ Πατσίνο και τον Κρίστοφερ Γουόκεν, τις πρώτες δουλειές του Ντε Νίρο κι αυτές του Ρίτσαρντ Χάρις και του Ρέι Γουίνστοουν, ένας τέτοιος ηθοποιός θέλω να είμαι. Ή σαν τον Μοντγκόμερι Κλιφ και τον Μάρλον Μπράντο στις δόξες τους. Πολλούς, δηλαδή, που είχαν έκταση ως ηθοποιοί».

Όταν, επίσης, ο παρουσιαστής ρώτησε τον ηθοποιό πώς βλέπει κάποιον σαν τον Τομ Κρουζ που φέρνει 1 δισεκατομμύριο δολάρια στο παγκόσμιο box office με την αναβίωση του ρόλου του Μάβερικ στο sequel του «Top Gun», 36 χρόνια μετά την πρώτη φορά, ο Ρουρκ απάντησε: «Αυτό δεν σημαίνει τίποτα για μένα. Ο τύπος κάνει το ίδιο πράγμα εδώ και 35 χρόνια».

