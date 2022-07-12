Μίκι Ρουρκ: Ξέσπασε κατά του Τομ Κρουζ – «Παίζει το ίδιο πράγμα εδώ και 35 χρόνια, είναι άσχετος» (Videos)

Ο Μίκι Ρουρκ δεν έδειξε να εκτιμά ιδιαίτερα τον Τομ Κρουζ, όπως φάνηκε μέσα από τα λεγόμενά του στην εκπομπή του Πιρς Μόργκαν «Piers Morgan Uncensored» στην οποία βρέθηκε ως καλεσμένος.

Για την ακρίβεια, ο Μίκι Ρουρκ όταν ρωτήθηκε αν θεωρεί τον Τομ Κρουζ καλό ηθοποιό, είπε ότι είναι «άσχετος» και εξήγησε στην συνέχεια τι αντιλαμβάνεται ως καλό ηθοποιό.

«Δεν με ενδιαφέρουν τα χρήματα ή η δύναμη. Όταν βλέπω τον Αλ Πατσίνο και τον Κρίστοφερ Γουόκεν, τις πρώτες δουλειές του Ντε Νίρο κι αυτές του Ρίτσαρντ Χάρις και του Ρέι Γουίνστοουν, ένας τέτοιος ηθοποιός θέλω να είμαι. Ή σαν τον Μοντγκόμερι Κλιφ και τον Μάρλον Μπράντο στις δόξες τους. Πολλούς, δηλαδή, που είχαν έκταση ως ηθοποιοί».

"The guy's been doing the same effing part for 35 years… I got no respect for that."



Mickey Rourke tells Piers Morgan he thinks Tom Cruise is "irrelevant" as an actor.@piersmorgan | @TalkTV | #MickeyRourke | #PiersMorganUncensored pic.twitter.com/joB7OSrcMD — Piers Morgan Uncensored (@PiersUncensored) July 11, 2022

Όταν, επίσης, ο παρουσιαστής ρώτησε τον ηθοποιό πώς βλέπει κάποιον σαν τον Τομ Κρουζ που φέρνει 1 δισεκατομμύριο δολάρια στο παγκόσμιο box office με την αναβίωση του ρόλου του Μάβερικ στο sequel του «Top Gun», 36 χρόνια μετά την πρώτη φορά, ο Ρουρκ απάντησε: «Αυτό δεν σημαίνει τίποτα για μένα. Ο τύπος κάνει το ίδιο πράγμα εδώ και 35 χρόνια».

"I don't need another visit from the Secret Service."



Watch the second part of the sensational Mickey Rourke interview everyone's been talking about on tonight's Piers Morgan Uncensored. @piersmorgan | @TalkTV | #MickeyRourke | #PiersMorganUncensored pic.twitter.com/dD0G0k0Eox July 12, 2022

