Φωτιά στην Πεντέλη: Εκκενώθηκε το Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών

Δύσκολη παραμένει η κατάσταση στην Πεντέλη, μετά τη φωτιά που ξέσπασε το απόγευμα της Τρίτης (19/7) σε χαμηλή βλάστηση ανάμεσα στο Νταού Πεντέλης και στο Ντράφι.

Αποτέλεσμα είναι, οι επιστήμονες να εγκαταλείψουν τις εγκαταστάσεις του Εθνικού Αστεροσκοπείου στην Πεντέλη, λόγω της μεγάλης πυρκαγιάς.

Όπως ανέφερε ο ειδικός ερευνητής Θοδωρής Γιάνναρος στο iefimerida.gr, η κατάσταση είναι αρκετά δύσκολη, ενώ από το αστεροσκοπείο έβλεπαν από κοντά τις φλόγες, και έφυγαν με απόφαση του προέδρου του ινστιτούτου.

Τα νέα, σύμφωνα με τα πυρομετεωρολογικά φαινόμενα που μελετούν οι ειδικοί, είναι αισιόδοξα, για τις επόμενες 7-8 ώρες, καθώς αναμένεται σημαντική μείωση της έντασης των ανέμων και των ρυπών, γεγονός που μπορεί να διευκολύνει τις προσπάθειες των πυροσβεστών για την κατάσβεση.

Ωστόσο, μετά τις 4 τα ξημερώματα, αναμένεται η ένταση των ανέμων να αυξηθεί πάλι, φτάνοντας τοπικά μέχρι και τα 7 μποφόρ.

Ακολουθεί η ανακοίνωση:

«Σχετικά με την πυρκαγιά που εκδηλώθηκε τις απογευματινές ώρες της Τρίτης 19.07.2022 στην ευρύτερη περιοχή Νταού Πεντέλης:

Στην ευρύτερη περιοχή και με βάση μετρήσεις από το δίκτυο αυτόματων μετεωρολογικών σταθμών του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών/meteo.gr πνέουν Β/ΒΑ άνεμοι με μέσες εντάσεις που φτάνουν τα 5-6 μποφόρ και ριπές που προσεγγίζουν τα 50-60 km/h.

Με βάση την ανάλυση των τελευταίων διαθέσιμων προγνωστικών δεδομένων και για τις αμέσως επόμενες ώρες (19.07 18:00 – 20.07 04:00/05:00) περιμένουμε μικρή εξασθένιση των ισχυρών ανέμων και ανάκαμψη της υγρασίας της νεκρής δασικής καύσιμης ύλης σε επίπεδα μεγαλύτερα του 10 %, βελτιώνοντας έτσι τις δυσμενείς πυρομετεωρολογικές συνθήκες που τώρα επικρατούν.

Ωστόσο, οι πυρομετεωρολογικές συνθήκες αναμένεται να επιδεινωθούν εκ νέου από τις πρώτες πρωινές ώρες 04:00/05:00 (Τετάρτη 20.07.2022), οπότε και περιμένουμε εκ νέου ενίσχυση της έντασης των ανέμων και αύξηση της ευφλεκτότητας της νεκρής καύσιμης ύλης έως και τις μεσημβρινές ώρες της Τετάρτης 20.07.2022.

– Λόγω των μεγάλων εντάσεων του ανέμου και των ισχυρών ριπών, αυξάνεται η πιθανότητα εμφάνισης κηλιδώσεων (έναρξη νέων εστιών), ακόμα και σε μεγάλες αποστάσεις από το κύριο μέτωπο.

Η εικόνα παρακάτω δείχνει την εξέλιξη των πυρομετεωρολογικών συνθηκών τις επόμενες ώρες.

Η πυρομετεωρολογική ομάδα FLAME του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών/meteo.gr συνεχίζει να παρακολουθεί την κατάσταση όπως αυτή η εξελίσσεται και, εφόσον κριθεί αναγκαίο, θα επανέλθει με νεότερη ενημέρωση.

Παραμείνετε σε επαγρύπνηση. Παραμείνετε ενημερωμένοι».

Διαβάστε επίσης:

Κρήτη: Πρόεδρος κοινότητας δέχτηκε επίθεση κατά τη διάρκεια ελέγχου για ομπρελοκαθίσματα σε παραλία

Άρειος Πάγος: Συνεδρίασε για το δεξαμενόπλοιο Lana που κατασχέθηκε στην Κάρυστο

Κορωνοϊός: 200 νεκροί και σχεδόν 150.000 κρούσματα σε μια εβδομάδα