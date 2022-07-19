Φωτιά στην Πεντέλη: Εκκενώθηκε το Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δύσκολη παραμένει η κατάσταση στην Πεντέλη, μετά τη φωτιά που ξέσπασε το απόγευμα της Τρίτης (19/7) σε χαμηλή βλάστηση ανάμεσα στο Νταού Πεντέλης και στο Ντράφι.
Αποτέλεσμα είναι, οι επιστήμονες να εγκαταλείψουν τις εγκαταστάσεις του Εθνικού Αστεροσκοπείου στην Πεντέλη, λόγω της μεγάλης πυρκαγιάς.
Όπως ανέφερε ο ειδικός ερευνητής Θοδωρής Γιάνναρος στο iefimerida.gr, η κατάσταση είναι αρκετά δύσκολη, ενώ από το αστεροσκοπείο έβλεπαν από κοντά τις φλόγες, και έφυγαν με απόφαση του προέδρου του ινστιτούτου.
Τα νέα, σύμφωνα με τα πυρομετεωρολογικά φαινόμενα που μελετούν οι ειδικοί, είναι αισιόδοξα, για τις επόμενες 7-8 ώρες, καθώς αναμένεται σημαντική μείωση της έντασης των ανέμων και των ρυπών, γεγονός που μπορεί να διευκολύνει τις προσπάθειες των πυροσβεστών για την κατάσβεση.
Ωστόσο, μετά τις 4 τα ξημερώματα, αναμένεται η ένταση των ανέμων να αυξηθεί πάλι, φτάνοντας τοπικά μέχρι και τα 7 μποφόρ.
Ακολουθεί η ανακοίνωση:
«Σχετικά με την πυρκαγιά που εκδηλώθηκε τις απογευματινές ώρες της Τρίτης 19.07.2022 στην ευρύτερη περιοχή Νταού Πεντέλης:
– Λόγω των μεγάλων εντάσεων του ανέμου και των ισχυρών ριπών, αυξάνεται η πιθανότητα εμφάνισης κηλιδώσεων (έναρξη νέων εστιών), ακόμα και σε μεγάλες αποστάσεις από το κύριο μέτωπο.
Η εικόνα παρακάτω δείχνει την εξέλιξη των πυρομετεωρολογικών συνθηκών τις επόμενες ώρες.
Η πυρομετεωρολογική ομάδα FLAME του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών/meteo.gr συνεχίζει να παρακολουθεί την κατάσταση όπως αυτή η εξελίσσεται και, εφόσον κριθεί αναγκαίο, θα επανέλθει με νεότερη ενημέρωση.
Παραμείνετε σε επαγρύπνηση. Παραμείνετε ενημερωμένοι».
