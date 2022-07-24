ΤΕΤΑΡΤΗ 29.04.2026 10:48
24.07.2022 10:24

Στυλιανίδης από Δαδιά: Στόχος να αυξήσουμε τις αντιπυρικές ζώνες στο νοτιοδυτικό μέτωπο

24.07.2022 10:24
Τη Δαδιά, όπου η φωτιά μαίνεται ανεξέλεγκτη για 4η ημέρα, επισκέφτηκε υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Χρήστος Στυλιανίδης.

Όπως είπε στην περιοχή «έχει δημιουργηθεί μία επιχειρησιακή ομάδα για τον καλύτερο συντονισμό της φωτιάς. Ελήφθησαν αποφάσεις. Πάμε τώρα στο νοτιοδυτικό μέτωπο για να δούμε πως μπορούμε να αυξήσουμε τις αντιπυρικές ζώνες».

«Το δασικό σύστημα της Δαδιάς είναι ένα θησαυροφυλάκιο για την Ελλάδα και την Ευρώπη. Μέλημά μας είναι να οργανώσουμε σταθμό πρώτων βοηθειών και για την άγρια πανίδα. Σχεδιάζουμε ήδη τα βήματά μας για την αποκατάσταση του οικοσυστήματος» διαβεβαίωσε από πλευράς του και ο υφυπουργός Περιβάλλοντος, Γιώργος Αμυράς.

Το κυβερνητικό κλιμάκιο συμμετείχε σε ευρεία σύσκεψη του Συντονιστικού στην οποία παρέστησαν όλοι οι αρμόδιοι φορείς.

