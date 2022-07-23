Κυβερνητικό κλιμάκιο μεταβαίνει στη Δαδιά – Στο Συντονιστικό Κέντρο Επιχειρήσεων ο Κυριάκος Μητσοτάκης

Στην περιοχή της Δαδιάς Έβρου μεταβαίνει την Κυριακή (24/07) κυβερνητικό κλιμάκιο, στις 05:30 το πρωί, υπό τον υπουργό Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Χρήστο Στυλιανίδη, για την εκτίμηση της κατάστασης που έχει διαμορφωθεί εξαιτίας της μεγάλης πυρκαγιάς που βρίσκεται σε εξέλιξη στην περιοχή και για τον καλύτερο συντονισμό με τους τοπικούς φορείς, σύμφωνα με άτυπη ενημέρωση.

Το κυβερνητικό κλιμάκιο αποτελείται απο τον υφυπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Γιώργο Αμυρά, τον γενικό γραμματέα Πολιτικής Προστασίας, Βασίλη Παπαγεωργίου, καθώς και επιτελικά στελέχη των δύο υπουργείων και του Πυροσβεστικού Σώματος.

Επίσης, στο Ενιαίο Συντονιστικό Κέντρο Επιχειρήσεων και Διαχείρισης Κρίσεων του υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας μεταβαίνει απόψε ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης. Όπως διευκρινίζεται από αρμόδιες κυβερνητικές πηγές, ο πρωθυπουργός μεταβαίνει στο ΕΣΚΕΔΙΚ στο πλαίσιο των τακτικών ενημερώσεων του για την εξέλιξη των πυρκαγιών σε όλη τη χώρα. Δεν πρόκειται για έκτακτη σύσκεψη.

Ένας επιπρόσθετος λόγος, όπως σημειώνουν οι ίδιες πηγές, για τη σημερινή του επίσκεψη στο ΕΣΚΕΔΙΚ είναι και για να ενημερωθεί από τον υπουργό Χρήστο Στυλιανίδη ενόψει της αυριανής μετάβασης του κυβερνητικού κλιμακίου στη Δαδιά Έβρου.

Διαβάστε επίσης:

Πόλεμος ΠΑΣΟΚ-ΝΔ για τις φωτιές: «Κάψατε την Ελλάδα» – «Καλή συνέχεια στη Συριζοποίηση»

Θεοδωρικάκος για Εξάρχεια: «Οι αστυνομικοί δεν επιτίθενται απρόκλητα σε κανέναν

Οικονόμου: «Θρασύδειλοι τραμπούκοι επιτέθηκαν στο σπίτι του υφυπουργού Νικόλα Γιατρομανωλάκη»