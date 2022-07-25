Κιάτο: Αυτοκίνητο «καρφώθηκε» σε εκκλησία – Σώα η οδηγός (Video/Photos)

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Τροχαίο, χωρίς ευτυχώς θύματα ή σοβαρό τραυματισμό, σημειώθηκε στον επαρχιακό δρόμο Κιάτου-Σουλίου.
Αυτοκίνητο που οδηγούσε μία γυναίκα «καρφώθηκε» στο εκκλησάκι της Αγίας Τριάδας.
Πιο αναλυτικά, όπως αναφέρει το korinthostv.gr, το αυτοκίνητο βγήκε εκτός οδοστρώματος και έπεσε πάνω στο υπόστεγο στο εκκλησάκι της Αγίας Τριάδος.
Τελίκα, κατέληξε σε χωράφι με ελιές, με αποτέλεσμα η οδηγός να τραυματιστεί ελαφρά και να μεταφερθεί στο Κέντρο Υγείας Κιάτου.
Προανάκριση διενεργεί το αστυνομικό τμήμα Σικυωνίων.
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