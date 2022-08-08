search
ΤΡΙΤΗ 28.04.2026 17:18
search
MENU CLOSE
ΚΟΣΜΟΣ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

08.08.2022 11:13

Η «Φιόνα» απόκτησε αδελφάκι στο ζωολογικό κήπο του Σινσινάτι (videos)

08.08.2022 11:13
ippopotamos_ohaio

Ο ζωολογικός κήπος του Σινσινάτι στο Οχάιο γιορτάζει τη γέννηση ενός ιπποπόταμου που είναι αδελφός της Φιόνα, η οποία έγινε παγκόσμια «σταρ» όταν γεννήθηκε πρόωρα το 2017, σύμφωνα με το ΑP.

«Το μικρό έχει διπλάσιο βάρος από τη Φιόνα και ήδη περπατάει», δήλωσε η διευθύντρια φροντίδας ζώων του ζωολογικού κήπου του Σινσινάτι, Κριστίνα Γκόρσουτς (Christina Gorsuch), σε δελτίο Τύπου.

Το προσωπικό του Ζωολογικού και Βοτανικού Κήπου του Σινσινάτι ανακάλυψε ότι η μητέρα, η 23χρονη Μπίμπι, ήταν έγκυος περίπου την Πρωταπριλιά. Το γεγονός αποτέλεσε έκπληξη, επειδή έπαιρνε αντισυλληπτικά.

«Η Μπίμπι και το μωρό, το οποίο δεν έχει ακόμη όνομα θα περάσουν τις επόμενες δύο εβδομάδες μακριά από τους επισκέπτες του ζωολογικού κήπου», δήλωσε η Γκόρσουτς.

Το πρώτο μωρό της Μπίμπι, η Φιόνα, ζύγιζε μόλις 13 κιλά όταν γεννήθηκε πρόωρα και δεν μπορούσε να περπατήσει. Τώρα ζυγίζει 907 κιλά, δήλωσε ο ζωολογικός κήπος ο οποίος είχε αύξηση των επισκεπτών και των προβολών στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης μετά τη γέννηση της Φιόνα.

Διαβάστε επίσης:

Λωρίδα της Γάζας: Αυτοδιαψεύδεται το Ισραήλ – «Τηρήσαμε την εκεχειρία»

Πέθανε ξαφνικά ο πρέσβης της Μιανμάρ στην Κίνα – Τέταρτος θάνατος πρεσβευτή σε έναν χρόνο

Ο κινεζικός στρατός συνεχίζει τα γυμνάσια γύρω από την Ταϊβάν

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
gerasimos papadopoulos 5543- new
ΕΛΛΑΔΑ

Γεράσιμος Παπαδόπουλος για σεισμό στη Σκιάθο: Οι προηγούμενοι ήταν προσεισμοί

dikastiria epithesi 99- new
ΕΛΛΑΔΑ

Μέτρα ασφαλείας στα δικαστήρια ζητούν οι δικηγορικές ενώσεις μετά τους πυροβολισμούς στο Πρωτοδικείο

Tom_and_Jerry_Tales
ΚΟΣΜΟΣ

Tom and Jerry: Μια νέα θεωρία τους θέλει φίλους κι όχι εχθρούς και γίνεται viral! (video)

tileorasi
MEDIA

Η κατάληψη στην κορυφή της τηλεθέασης συνεχίστηκε από το «Να μ΄αγαπάς» τη Δευτέρα (27/4)

trump
ΚΟΣΜΟΣ

Ο Τραμπ ισχυρίζεται ότι το Ιράν ζήτησε από τις ΗΠΑ να ανοίξουν το Στενό του Ορμούζ – «Βρίσκεται σε κατάσταση κατάρρευσης»

Δείτε όλες τις ειδήσεις
PODCAST TSORTEKIS SITE 28.04
PODCASTS

Podcast - Γιάννης Τσορτέκης: «Ζούμε την αχαλίνωτη μορφή του καπιταλισμού, θα πέσει στον γκρεμό που έφτιαξε»

ilikiomenoi-new
ΥΓΕΙΑ

Μακροζωία: Τα τρία τρόφιμα που μειώνουν τη χοληστερόλη και... χαρίζουν χρόνια!

tzavelas- tasoylas- tsoykala – marinakis- new
ΚΑΛΧΑΣ

Το «μπιφ» των υποκλοπών, το αίτημα για εξεταστική, τα λάθη του Τασούλα, οι σοφιστείες για Τσίπρα, το άδειασμα του Σέρμπου και η βιασύνη της Καρυστιανού  

89xronos_ELAS
ΕΛΛΑΔΑ

Ανθρωποκυνηγητό για τον 89χρονο που τραυμάτισε πέντε άτομα σε ΕΦΚΑ και Εφετείο - Πρόεδρος ΔΣΑ: Άφησε επιστολές για τα ΜΜΕ

stelios loymakis 2
ΕΝΕΡΓΕΙΑ

Πρόεδρος ΣΠΕΦ στο topontiki: «Απελπιστική η κατάσταση όσων επένδυσαν σε φωτοβολταϊκά - Ποιοι ευθύνονται, τι είναι εφικτό ν’ αλλάξει»

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΤΡΙΤΗ 28.04.2026 17:17
gerasimos papadopoulos 5543- new
ΕΛΛΑΔΑ

Γεράσιμος Παπαδόπουλος για σεισμό στη Σκιάθο: Οι προηγούμενοι ήταν προσεισμοί

dikastiria epithesi 99- new
ΕΛΛΑΔΑ

Μέτρα ασφαλείας στα δικαστήρια ζητούν οι δικηγορικές ενώσεις μετά τους πυροβολισμούς στο Πρωτοδικείο

Tom_and_Jerry_Tales
ΚΟΣΜΟΣ

Tom and Jerry: Μια νέα θεωρία τους θέλει φίλους κι όχι εχθρούς και γίνεται viral! (video)

1 / 3