Η «Φιόνα» απόκτησε αδελφάκι στο ζωολογικό κήπο του Σινσινάτι (videos)

Ο ζωολογικός κήπος του Σινσινάτι στο Οχάιο γιορτάζει τη γέννηση ενός ιπποπόταμου που είναι αδελφός της Φιόνα, η οποία έγινε παγκόσμια «σταρ» όταν γεννήθηκε πρόωρα το 2017, σύμφωνα με το ΑP.

«Το μικρό έχει διπλάσιο βάρος από τη Φιόνα και ήδη περπατάει», δήλωσε η διευθύντρια φροντίδας ζώων του ζωολογικού κήπου του Σινσινάτι, Κριστίνα Γκόρσουτς (Christina Gorsuch), σε δελτίο Τύπου.

Our bloat got a little bigger last night! Bibi gave birth around 10pm and all seems to be going well for Mom and baby so far. They will remain off habitat for about 2 weeks to bond. Stay tuned for more updates. https://t.co/aWIDaFuMxl pic.twitter.com/dVLnRl0U0y — Cincinnati Zoo (@CincinnatiZoo) August 4, 2022

Το προσωπικό του Ζωολογικού και Βοτανικού Κήπου του Σινσινάτι ανακάλυψε ότι η μητέρα, η 23χρονη Μπίμπι, ήταν έγκυος περίπου την Πρωταπριλιά. Το γεγονός αποτέλεσε έκπληξη, επειδή έπαιρνε αντισυλληπτικά.

«Η Μπίμπι και το μωρό, το οποίο δεν έχει ακόμη όνομα θα περάσουν τις επόμενες δύο εβδομάδες μακριά από τους επισκέπτες του ζωολογικού κήπου», δήλωσε η Γκόρσουτς.

Το πρώτο μωρό της Μπίμπι, η Φιόνα, ζύγιζε μόλις 13 κιλά όταν γεννήθηκε πρόωρα και δεν μπορούσε να περπατήσει. Τώρα ζυγίζει 907 κιλά, δήλωσε ο ζωολογικός κήπος ο οποίος είχε αύξηση των επισκεπτών και των προβολών στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης μετά τη γέννηση της Φιόνα.

