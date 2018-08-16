Πέθανε η «Τάμι», ο γηραιότερος ιπποπόταμος του κόσμου σε αιχμαλωσία

Η Τάμι, ο γηραιότερος ιπποπόταμος σε αιχμαλωσία, έσβησε ήσυχα στον ύπνο της την Πέμπτη, σε ηλικία 59 ετών, όπως ανακοίνωσε ο ζωολογικός κήπος της Ιερουσαλήμ που την φιλοξενούσε.

“Βρήκαμε την Τάμι, άψυχη στη λίμνη του αφρικανικού τμήματος” ανακοίνωσε μέσω του Facebook η διεύθυνση του πάρκου που είναι γνωστό και με την ονομασία “Βιβλικός Ζωολογικός Κήπος”.

Η Τάμι ήταν ο μοναδικός ιπποπόταμος που είχε απομείνει στον ζωολογικό κήπο μετά τον θάνατο του αρσενικού Μάτι πριν από 15 χρόνια. Ήταν σε βαθύ γήρας, αφού οι ιπποπόταμοι συνήθως ζουν 40-50 χρόνια. Μολονότι ήταν η “βασίλισσα” του αφρικανικού τμήματος, ανάμεσα στις καμηλοπαρδάλεις, τους ρινόκερους και τις ζέβρες, ο ζωολογικός κήπος δεν θέλησε να κάνει περισσότερες ανακοινώσεις παρά μόνο ότι όλοι “την αγαπούσαν και την τιμούσαν”.

“Είναι μια δύσκολη μέρα για όλους μας. Αισθανόμαστε σαν να χάσαμε έναν φίλο”, σχολίασε ένας υπάλληλος, ο Γκιλάντ Μοσέ, στον ιστότοπο της εφημερίδας Ισραέλ Χαγιόμ.

Ο Βιβλικός Ζωολογικός Κήπος ιδρύθηκε το 1939 στο δυτικό τμήμα της Ιερουσαλήμ και φιλοξενεί 250 είδη ζώων, για τα περισσότερα εκ των οποίων υπάρχουν αναφορές στην Αγία Γραφή.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ