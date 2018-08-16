ΤΡΙΤΗ 28.04.2026 17:16
16.08.2018 16:50

Πέθανε η «Τάμι», ο γηραιότερος ιπποπόταμος του κόσμου σε αιχμαλωσία

Η Τάμι, ο γηραιότερος ιπποπόταμος σε αιχμαλωσία, έσβησε ήσυχα στον ύπνο της την Πέμπτη, σε ηλικία 59 ετών, όπως ανακοίνωσε ο ζωολογικός κήπος της Ιερουσαλήμ που την φιλοξενούσε.

“Βρήκαμε την Τάμι, άψυχη στη λίμνη του αφρικανικού τμήματος” ανακοίνωσε μέσω του Facebook η διεύθυνση του πάρκου που είναι γνωστό και με την ονομασία “Βιβλικός Ζωολογικός Κήπος”.

Η Τάμι ήταν ο μοναδικός ιπποπόταμος που είχε απομείνει στον ζωολογικό κήπο μετά τον θάνατο του αρσενικού Μάτι πριν από 15 χρόνια. Ήταν σε βαθύ γήρας, αφού οι ιπποπόταμοι συνήθως ζουν 40-50 χρόνια. Μολονότι ήταν η “βασίλισσα” του αφρικανικού τμήματος, ανάμεσα στις καμηλοπαρδάλεις, τους ρινόκερους και τις ζέβρες, ο ζωολογικός κήπος δεν θέλησε να κάνει περισσότερες ανακοινώσεις παρά μόνο ότι όλοι “την αγαπούσαν και την τιμούσαν”.

“Είναι μια δύσκολη μέρα για όλους μας. Αισθανόμαστε σαν να χάσαμε έναν φίλο”, σχολίασε ένας υπάλληλος, ο Γκιλάντ Μοσέ, στον ιστότοπο της εφημερίδας Ισραέλ Χαγιόμ.

Ο Βιβλικός Ζωολογικός Κήπος ιδρύθηκε το 1939 στο δυτικό τμήμα της Ιερουσαλήμ και φιλοξενεί 250 είδη ζώων, για τα περισσότερα εκ των οποίων υπάρχουν αναφορές στην Αγία Γραφή.

 

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

gerasimos papadopoulos 5543- new
ΕΛΛΑΔΑ

Γεράσιμος Παπαδόπουλος για σεισμό στη Σκιάθο: Οι προηγούμενοι ήταν προσεισμοί

dikastiria epithesi 99- new
ΕΛΛΑΔΑ

Μέτρα ασφαλείας στα δικαστήρια ζητούν οι δικηγορικές ενώσεις μετά τους πυροβολισμούς στο Πρωτοδικείο

Tom_and_Jerry_Tales
ΚΟΣΜΟΣ

Tom and Jerry: Μια νέα θεωρία τους θέλει φίλους κι όχι εχθρούς και γίνεται viral! (video)

tileorasi
MEDIA

Η κατάληψη στην κορυφή της τηλεθέασης συνεχίστηκε από το «Να μ΄αγαπάς» τη Δευτέρα (27/4)

trump
ΚΟΣΜΟΣ

Ο Τραμπ ισχυρίζεται ότι το Ιράν ζήτησε από τις ΗΠΑ να ανοίξουν το Στενό του Ορμούζ – «Βρίσκεται σε κατάσταση κατάρρευσης»

PODCAST TSORTEKIS SITE 28.04
PODCASTS

Podcast - Γιάννης Τσορτέκης: «Ζούμε την αχαλίνωτη μορφή του καπιταλισμού, θα πέσει στον γκρεμό που έφτιαξε»

ilikiomenoi-new
ΥΓΕΙΑ

Μακροζωία: Τα τρία τρόφιμα που μειώνουν τη χοληστερόλη και... χαρίζουν χρόνια!

tzavelas- tasoylas- tsoykala – marinakis- new
ΚΑΛΧΑΣ

Το «μπιφ» των υποκλοπών, το αίτημα για εξεταστική, τα λάθη του Τασούλα, οι σοφιστείες για Τσίπρα, το άδειασμα του Σέρμπου και η βιασύνη της Καρυστιανού  

89xronos_ELAS
ΕΛΛΑΔΑ

Ανθρωποκυνηγητό για τον 89χρονο που τραυμάτισε πέντε άτομα σε ΕΦΚΑ και Εφετείο - Πρόεδρος ΔΣΑ: Άφησε επιστολές για τα ΜΜΕ

efka-pirovolismoi
ΕΛΛΑΔΑ

Τρόμος: 89χρονος πυροβόλησε υπάλληλο στα γραφεία του ΕΦΚΑ στον Κεραμεικό και μετά πήγε στη Λουκάρεως και τραυμάτισε άλλες τέσσερις γυναίκες

