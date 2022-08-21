Βουλευτής απείλησε με μετάθεση αστυνομικούς που του πήραν δίπλωμα και πινακίδες στον ΒΟΑΚ

Οι παράνομες και επικίνδυνες προσπεράσεις που έκανε ένας Κρητικός βουλευτής στην Εθνική Οδό που συνδέει τα Χανιά με το Ρέθυμνο οδήγησαν σε «μη φυσιολογικά» για τον ίδιο και τις απόψεις του, αποτελέσματα…

Συγκεκριμένα το μεσημέρι του Σαββάτου, ο βουλευτής, οδηγώντας επικίνδυνα στην Εθνική Οδό Χανίων-Ρεθύμνου, ακινητοποιήθηκε από αστυνομικούς που είχαν στήσει μπλόκο.

O βουλευτής κινούνταν στον ΒΟΑΚ, στο ύψος του κόμβου των Καλυβών, πραγματοποιώντας 4 συνεχόμενες παράνομες προσπεράσεις, οδηγώντας στο αντίθετο ρεύμα.

Τον απείλησε με μετάθεση

Οι αστυνομικοί τον σταμάτησαν λίγα μέτρα μετά και του επέβαλαν το ανάλογο διοικητικό πρόστιμο και παράλληλα του αφαίρεσαν τις πινακίδες του οχήματος, την άδεια κυκλοφορίας και το δίπλωμα. Σε επικοινωνία που είχε το zarpanews.gr με τον πρόεδρο των Αστυνομικών Υπαλλήλων Χανίων και διοικητή της Τροχαίας ΒΟΑΚ, ο ίδιος επιβεβαίωσε το γεγονός χωρίς να αποκαλύψει το όνομα του.

«Οι αστυνομικοί τον σταμάτησαν για να βεβαιώσουν την παράβαση, χωρίς να γνωρίζουν ποιος είναι. Εκείνος όμως άρχισε να τους απειλεί. Κι εμένα με απείλησαν με μετάθεση. Έπεσαν τηλέφωνα, απειλές και ειρωνεία και ζήτησε την “καρατόμησή” μας. Τι σημαίνει πως είναι βουλευτής; Ούτε απειλούμαι, ούτε φοβούμαι. Εγώ θέλω να είμαι χρήσιμος και όχι αρεστός. Δε με νοιάζει ποιος κυβερνάει και ποιος όχι», είπε ο κ. Ξανθουδάκης.

Και συνέχισε: «Εάν είχαμε πόλεμο, σίγουρα θα είχαμε λιγότερα θύματα από ότι έχουμε σήμερα από τα τροχαία στον ΒΟΑΚ. Τα θανατηφόρα θέλω να μειώσω. Εγώ εξυπηρετώ το σωστό και το δίκαιο και θα φύγω από τον ΒΟΑΚ με το κεφάλι ψηλά. Αντί να επικροτεί τους αστυνομικούς που έκαναν το χρέος τους, μας απειλεί; Αίσχος και ντροπή. Το θέμα θα έχει εξελίξεις. Θα το φτάσω όπου μπορώ. Ας αποφασίσουν τι θέλουν. Θέλουν λιγότερα θύματα και αστυνόμευση στον ΒΟΑΚ ή θέλουν να παρανομούμε;». Τέλος, ο πρόεδρος των αστυνομικών είπε: «Ο βουλευτής να βγει να ζητήσει δημόσια συγγνώμη».

Η Ανακοίνωση της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Χανίων για το περιστατικό με τον βουλευτή:

«Την 20/08/2022 συνάδελφοί μας από το Τ.Τ. Β.Ο.Α.Κ. (κλιμάκιο Χανίων) έκαναν το “έγκλημα” και σταμάτησαν βουλευτικό όχημα στην περιοχή του Κοιλιάρη και συγκεκριμένα στο 18,5 χλμ. Ν.Ε.Ο. Χανίων-Ρεθύμνου το οποίο ενήργησε απανωτές προσπεράσεις σε σημείο που, όχι μόνο απαγορεύεται, αλλά και έβαζε σε κίνδυνο τη ζωή άλλων οδηγών αυτοκινήτων και χρηστών της οδού.

Οι συνάδελφοι μας προχώρησαν στις ΝΟΜΙΜΕΣ ενέργειες, επιβάλλοντας το σχετικό πρόστιμο και αφαιρώντας τις πινακίδες. Κατά τη διάρκεια του ελέγχου ο εκλεγμένος βουλευτής του Ελληνικού Κοινοβουλίου, όχι μόνο δεν αποδέχτηκε το πρόστιμο ως όφειλε, αλλά θυμίζοντας άλλες εποχές ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΠΕΡΑΣΕΙ ΑΝΕΠΙΣΤΡΕΠΤΙ άρχισε να απειλεί τους συναδέλφους μας.

Μάλιστα ακόμα και ο Διοικητής της Υπηρεσίας, Α/Β ΞΑΝΘΟΥΔΑΚΗΣ Νικόλαος, δέχθηκε τηλεφώνημα για το εν λόγω περιστατικό και απειλήθηκε τόσο αυτός όσο και αστυνομικοί της Υπηρεσίας του με μετάθεση.

Αντί λοιπόν, η Φυσική και Πολιτική Ηγεσία να συγχαρεί τους αστυνομικούς για τον επαγγελματισμό που επέδειξαν και για το ότι ενήργησαν χωρίς καμία διάκριση, φτάνουμε στο σημείο να απειλούνται με μετάθεση. Την ώρα που η πρόληψη των τροχαίων ατυχημάτων αποτελεί βασικό στόχο των αρχών για το πολύπαθο από αυτή την άποψη νησί μας, είναι πέρα από κάθε λογική η απόπειρα από ορισμένους υπονόμευσης αυτής της προσπάθειας υπό τον μανδύα απειλών.

Εμείς θα συνεχίσουμε να υπηρετούμε τον πολίτη και να αγωνιζόμαστε καθημερινά για αυτό που προέχει, δηλαδή την ασφάλεια του. Έχουμε κουραστεί από τα τόσα θανατηφόρα που έχουν γίνει σε αυτόν τον καταραμένο δρόμο και ελπίζουμε κάποιοι να αντιληφθούν ότι ο θάνατος δεν κάνει εξαιρέσεις. Τότε και μόνο τότε ίσως ξημερώσει ένα καλύτερο αύριο για την οδική ασφάλεια στο νησί μας».

Η απάντηση του βουλευτή στην καταγγελία της Ένωσης Αστυνομικών

Ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, Νίκος Ηγουμενίδης έδωσε την δική του απάντηση τονίζοντας την οργή και την έκπληξή του για την ανακοίνωση της Ένωσης Αστυνομικών και αποκαλύπτοντας ότι το δελτίο περιγράφει αυτόν, αλλά τα πράγματα ουδέποτε έγιναν έτσι.

Αναλυτικά η απάντηση του Ηγουμενίδη:

«Με έκπληξη διάβασα το Δελτίο Τύπου της 21ης Αυγούστου 2022, της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Νομού Χανίων.

Αγαπητοί κύριοι αναφέρεστε σε μένα. Την 20η Αυγούστου 2022 καθώς οδηγούσα προς Χανιά με σταμάτησε ένα περιπολικό. Μόλις με πλησίασε ο αστυνομικός μου ζήτησε άδεια κυκλοφορίας, άδεια ικανότητας οδηγού, ταυτότητα και ασφάλεια. Τους έδωσα τα έγγραφα και μεταξύ αυτών την άδεια κυκλοφορίας του οχήματος σε φωτοαντίγραφο. Μου δήλωσαν ότι δεν αναγνωρίζουν το φωτοαντίγραφο και θέλουν το πρωτότυπο. Τότε τους ανέφερα ότι το αυτοκίνητο είναι βουλευτικό και αυτά είναι τα έγγραφα που μου έχουν χορηγηθεί ως νομιμοποιητικά του αυτοκινήτου έγγραφα από τη Βουλή των Ελλήνων.

Τότε ο ένας αστυνομικός απομακρύνθηκε, κάλεσε κάποιον στο τηλέφωνο και μίλησε, γύρισε και άρχισε να συμπληρώνει μία κλήση. Μέχρι εκείνη τη στιγμή δεν ήξερα για ποιο λόγο με σταμάτησαν. Συμπλήρωσε την κλήση και με κάλεσε να την υπογράψω. Ανέφερε ότι πάτησα διπλή διαχωριστική γραμμή και ότι δεν έφερα μαζί μου την άδεια κυκλοφορίας του οχήματος. Του ζήτησα να συμπληρώσει ότι επέδειξα φωτοαντίγραφο της άδειας κυκλοφορίας και αρνήθηκε. Μόλις υπέγραψα την κλήση ο δεύτερος αστυνομικός προχώρησε και αφαίρεσε τις πινακίδες του οχήματος ενώ ο πρώτος κράτησε την άδεια ικανότητας οδήγησης. Τον ρώτησα γιατί αφαιρεί τις πινακίδες και μου απάντησε λόγω του γεγονότος ότι δεν έφερα την άδεια κυκλοφορίας του οχήματος. Υπέβαλλα τις ενστάσεις μου, αναφέροντάς του ότι μπορούν άμεσα από το σύστημα να εξακριβώσουν την αλήθεια των λεγομένων μου για το όχημα, όμως αντιλήφθηκα ότι ήταν προαποφασισμένη η στάση τους από τη στιγμή που πληροφορήθηκαν την ιδιότητά μου και μίλησαν στο τηλέφωνο. Έτσι αποχώρησα για τον προορισμό μου.

Μετά από αυτό δεν ξαναείδα τους αστυνομικούς, ούτε και τους ξαναμίλησα. Τον κο Ξανθουδάκη βέβαια ούτε τον γνωρίζω, ούτε έχω συνομιλήσει ποτέ μαζί του.

Τα όσα είδα στο δελτίο τύπου της Ένωσης Αστυνομικών σήμερα μου προκάλεσαν αφενός έκπληξη και αφετέρου οργή.

Οργή για το γεγονός ότι η Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων αποφάσισε σήμερα ν’ ασχοληθεί μαζί μου διαστρεβλώνοντας γεγονότα και καταστάσεις και ισχυριζόμενη γεγονότα ψευδή που ουδέποτε έλαβαν χώρα. Αν εγώ ως βουλευτής έλαβα τέτοια αντιμετώπιση από την Αστυνομία ο κάθε ένας από τους πολίτες που θα το διαβάσουν μπορεί εύκολα να διαπιστώσει την αλήθεια των καθημερινών καταγγελιών κατά των Αστυνομικών για αυθαιρεσία και βία κατά πολιτών.

Τρία ερωτήματα:

Πώς πληροφορηθήκατε αυτά που αναφέρετε στο δελτίο σας; Είναι γεγονός άξιο ανακοίνωσης; Τι άλλο υπάρχει που εγώ αγνοώ και εσείς ως μη παρόντες γνωρίζετε, που επέβαλλε την ανακοίνωσή σας;

Αλήθεια, ποια είναι η θέση της λαλίστατης σήμερα ένωσής σας για τις παρακρατικές παρακολουθήσεις που ταλανίζουν τη χώρα ή μήπως για σας αυτές δεν έχουν περάσει ανεπιστρεπτί;

Από την Αριστερά έγινε αγώνας για να περάσει ανεπιστρεπτί η περίοδος που οι κομματάρχες της δεξιάς εκβίαζαν και απειλούσαν τους Έλληνες πολίτες με δυσμενείς μεταθέσεις.

Έχοντας και την προσωπική εμπειρία του πατέρα μου και των προσωπικών διώξεων που υπέστη για τις πεποιθήσεις του δεν ταιριάζει ούτε στο ήθος μου ούτε στην ηθική μου ούτε στην κουλτούρα μου ως αριστερός να απειλώ με μεταθέσεις και να κάνω τα όσα μου καταλογίζετε.Αυτή είναι η αλήθεια και την καταθέτω για τους ανθρώπους που με γνωρίζουν, γνωρίζουν το ήθος και την αξιοπρέπειά μου, και όχι ως απάντηση στις αθλιότητες του Δελτίου Τύπου της Ένωσής σας».

