Ράνια Σβίγκου: «Πρωταγωνιστής του ελληνικού Watergate ο Μητσοτάκης»

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Σε συνέντευξή της στην εφημερίδα «Μακεδονία της Κυριακής», η Ράνια Σβίγκου, αναφερόμενη στην επικείμενη παρουσίαση στη ΔΕΘ του προγράμματος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, είπε, μεταξύ άλλων ότι «ο Αλέξης Τσίπρας θα παρουσιάσει ένα προοδευτικό και ριζοσπαστικό πρόγραμμα για το μέλλον της χώρας, που θα περιλαμβάνει βαθιές τομές και μεταρρυθμίσεις στο κράτος και τους θεσμούς, όπως και ένα άλλο μοντέλο ανάπτυξης, κοινωνικά δίκαιης, οικολογικά βιώσιμης, προσανατολισμένης στη μείωση των ανισοτήτων».

Κεντρικό ρόλο στο πρόγραμμα του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ θα έχει «μια δέσμη αποτελεσματικών και αναγκαίων, άμεσα εφαρμόσιμων μέτρων αντιμετώπισης της πολύπλευρης ενεργειακής, οικονομικής κρίσης και κρίσης ακρίβειας».

Σε ερώτηση σχετικά με την ομιλία του Κ. Μητσοτάκη στη βουλή, σχετικά με τις παράνομες παρακολουθήσεις, η Ράνια Σβίγκου τόνισε ότι οι απαντήσεις του δεν κάλυψαν «όχι μόνο τον ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, αλλά ούτε καν τα ίδια του τα στελέχη», υπενθυμίζοντας τις διαφοροποιήσεις κεντρικών και εμβληματικών για τη ΝΔ στελεχών, συμπληρώνοντας ότι ο Κ. Μητσοτάκης «είναι ο ενορχηστρωτής και ο πρωταγωνιστής του ελληνικού Watergate, ο αντικειμενικά υπεύθυνος των παράνομων παρακολουθήσεων. Είναι ένας απομονωμένος πρωθυπουργός υπό κατάρρευση».

Η Ράνια Σβίγκου, αναφερόμενη σε όσα είπε, τις προηγούμενες μέρες ο Κ. Μητσοτάκης, τόνισε ότι «έφτασε στο σημείο, τόσο στη βουλή, όσο και στην ομιλία του στο υπουργικό συμβούλιο, να πλασάρει θεωρίες συνωμοσίας, περί «ξένων δυνάμεων» που προσπαθούν να αποσταθεροποιήσουν τη χώρα, διά της αποκάλυψης αυτής της σκοτεινής υπόθεσης. Είναι επικίνδυνος για τη σταθερότητα και τη Δημοκρατία, και επιβλαβής για τη διεθνή θέση της χώρας μας».

«Τα προοδευτικά κόμματα οφείλουν να αναλάβουν τις ευθύνες τους, απέναντι στην κοινωνία και την ιστορία. Έχει γίνει πια κατανοητό ότι δεν χωρούν ίσες αποστάσεις μεταξύ προοδευτικών και δημοκρατικών δυνάμεων, και μιας κυβέρνησης που μας λέει ξεκάθαρα ότι όλοι κι όλες είμαστε δυνάμει παρακολουθούμενοι από τις μυστικές υπηρεσίες», κατέληξε η Ράνια Σβίγκου.

Σχετικά με τα μέτρα ενίσχυσης για την αντιμετώπιση της ενεργειακής κρίσης που έχει λάβει η κυβέρνηση της ΝΔ, η Ράνια Σβίγκου είπε ότι «η κυβέρνηση Μητσοτάκη επιδοτεί την αισχροκέρδεια στην ενέργεια με τα χρήματα των φορολογούμενων, προστατεύει τα καρτέλ, αρνείται να χρησιμοποιήσει ακόμα και την εργαλειοθήκη της Κομισιόν. Τη στιγμή που ο Μακρόν στη Γαλλία κρατικοποιεί την EDF, εδώ ξεπουλήθηκε το ποσοστό του δημοσίου στη ΔΕΗ. Ενώ η Ισπανία και η Πορτογαλία διεκδίκησαν και πέτυχαν εξαίρεση στην τιμολόγησή τους, ο κ. Μητσοτάκης έδωσε 2,2 δις ευρώ στους ιδιώτες παρόχους ενέργειας. Διότι λειτουργεί με νεοφιλελεύθερες εμμονές, υπέρ συγκεκριμένων συμφερόντων, και οδηγεί καθημερινά σε ακόμα μεγαλύτερη φτωχοποίηση την ελληνική κοινωνία».

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