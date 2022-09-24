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24.09.2022 15:44

Αλέξης Σταμάτης: «Δεν μπορούσα χωρίς το αλκοόλ, έπινα 2-3 μπουκάλια τη μέρα» – Η εξομολόγηση του γιου της Μπέτυς Αρβανίτη (Video)

24.09.2022 15:44
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Μεγάλωσε στα κινηματογραφικά στούντιο και γνώρισε τους μεγαλύτερους σταρ της εποχής. Δεν ακολούθησε όμως τα χνάρια της μητέρας του Μπέτυς Αρβανίτη, ούτε όλων εκείνων που στα μάτια τα δικά του «ήταν απλοί, καθημερινοί άνθρωποι, φίλοι και συνάδελφοι της μητέρας του».

Ο Αλέξης Σταμάτης εξελίχθηκε σε έναν χαρισματικό συγγραφέα που δίνει πάντα στη μητέρα και την επίσης ηθοποιό σύζυγό του, Εύα Σιμάτου, «να διαβάσουν πρώτες τα βιβλία του».

Μιλώντας στην εκπομπή «Καλύτερα δε γίνεται», ο συγγραφέας μίλησε και για τον εθισμό του στο αλκοόλ τον οποίο νίκησε.

«Στο αλκοόλ με οδήγησε η κατάσταση μετά το Πολυτεχνείο, η απόλυτη ελευθερία. Άρχισα να μην μπορώ να ξυπνάω χωρίς αυτό, η κλασική κάθοδος του αλκοολικού στον Άδη. Δεν έχω μέτρο σαν άνθρωπος. Έπινα 2-3 μπουκάλια τη μέρα, πήρα την απόφαση να το σταματήσω 10 Απριλίου 1996. Όλα αυτά ήταν μία εσωτερική υπερβολή, ένα είδος εσωτερικού ψώνιου τύπου “να δούμε πού θα πάει”», είπε.

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