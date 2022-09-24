ΤΕΤΑΡΤΗ 22.04.2026 13:38
24.09.2022 18:27

Ιράν: Οι Φρουροί της Επανάστασης βομβάρδισαν Οργανώσεις των Κουρδοϊρανών

24.09.2022 18:27
Photo: Hossein Abdullah Asi | TASNIM NEWS AGENCY

Το πυροβολικό των Φρουρών της Επανάστασης του Ιράν βομβάρδισε σήμερα στρατιωτικές βάσεις αντιιρανικών οργανώσεων στο Ιρακινό Κουρδιστάν, μετέδωσε η ιρανική κρατική τηλεόραση.

Στοχοθετήθηκαν «τα αρχηγεία αντιιρανών τρομοκρατών» που εδρεύουν στο βόρειο Ιράκ, μετέδωσε η τηλεόραση, αναφερόμενη σε κουρδικές αντάρτικες οργανώσεις.

Η Τεχεράνη κατηγορεί οργανώσεις ένοπλων, αντιφρονούντων Κουρδοϊρανών για τις πρόσφατες ταραχές στη χώρα, ιδίως στα βορειοδυτικά όπου ζει η μεγάλη πλειοψηφία των 10 εκατομμυρίων Κούρδων του Ιράν.

ΤΕΤΑΡΤΗ 22.04.2026 13:38
parastasi–new
ΜΟΥΣΙΚΗ

«Η Ιεροτελεστία της Άνοιξης» στο Θέατρο Σφενδόνη – Σε χορογραφία Κώστα Τσιούκα

prince_2204_1920-1080_new
ΜΟΥΣΙΚΗ

«With This Tear»: Κυκλοφόρησε νέο single του Prince για τα 10 χρόνια από τον θάνατό του (video/audio)

francesca-ormouz
ΚΟΣΜΟΣ

Και τρίτο χτύπημα σε πλοίο στα Στενά του Ορμούζ – Σε φορτηγό υπό σημαία Παναμά

1 / 3