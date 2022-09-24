Ιράν: Οι Φρουροί της Επανάστασης βομβάρδισαν Οργανώσεις των Κουρδοϊρανών

Το πυροβολικό των Φρουρών της Επανάστασης του Ιράν βομβάρδισε σήμερα στρατιωτικές βάσεις αντιιρανικών οργανώσεων στο Ιρακινό Κουρδιστάν, μετέδωσε η ιρανική κρατική τηλεόραση.

Στοχοθετήθηκαν «τα αρχηγεία αντιιρανών τρομοκρατών» που εδρεύουν στο βόρειο Ιράκ, μετέδωσε η τηλεόραση, αναφερόμενη σε κουρδικές αντάρτικες οργανώσεις.

Η Τεχεράνη κατηγορεί οργανώσεις ένοπλων, αντιφρονούντων Κουρδοϊρανών για τις πρόσφατες ταραχές στη χώρα, ιδίως στα βορειοδυτικά όπου ζει η μεγάλη πλειοψηφία των 10 εκατομμυρίων Κούρδων του Ιράν.

