Ιράν: Οι Φρουροί της Επανάστασης βομβάρδισαν Οργανώσεις των Κουρδοϊρανών

Το πυροβολικό των Φρουρών της Επανάστασης του Ιράν βομβάρδισε σήμερα στρατιωτικές βάσεις αντιιρανικών οργανώσεων στο Ιρακινό Κουρδιστάν, μετέδωσε η ιρανική κρατική τηλεόραση.
Στοχοθετήθηκαν «τα αρχηγεία αντιιρανών τρομοκρατών» που εδρεύουν στο βόρειο Ιράκ, μετέδωσε η τηλεόραση, αναφερόμενη σε κουρδικές αντάρτικες οργανώσεις.
Η Τεχεράνη κατηγορεί οργανώσεις ένοπλων, αντιφρονούντων Κουρδοϊρανών για τις πρόσφατες ταραχές στη χώρα, ιδίως στα βορειοδυτικά όπου ζει η μεγάλη πλειοψηφία των 10 εκατομμυρίων Κούρδων του Ιράν.
Διαβάστε επίσης:
Δουβλίνο: Σουβλατζίδικο ζητάει υπάλληλο με μισθό 2.500 ευρώ (Video)
Ιταλικές εκλογές: Και τα Αδέλφια της Ιταλίας «έσπασαν» την προεκλογική σιωπή – Ανησυχία στις Βρυξέλλες για το αποτέλεσμα
Ρωσία: «Καρατομήθηκε» από τον Πούτιν ο επικεφαλής της στρατιωτικής επιμελητείας (Video)
