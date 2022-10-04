search
04.10.2022 22:00

ΣΥΡΙΖΑ: Καταγγέλλει τον διοικητή ΔΥΠΑ ότι έδωσε αύξηση 1000 ευρώ στον εαυτό του – Ερώτηση στον υπουργό Εργασίας

xatzidakis543-new

Για «προκλητική αύξηση του μισθού του Διοικητή της ΔΥΠΑ και απαράδεκτες πρακτικές κομματικοποίησης της Υπηρεσίας» κάνουν λόγο 49 βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ που με πρωτοβουλία της Μαριλίζας Ξενογιαννακοπούλου κατέθεσαν σχετική ερώτηση προς τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων .

Όπως επισημαίνουν οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ:

– Σε περίοδο συνεχούς αύξησης του πληθωρισμού, ακρίβειας και ενεργειακής φτώχειας, και ενώ η κυβέρνηση Μητσοτάκη έχει επιβάλλει σκληρές ποινές και υψηλά πρόστιμα σε ανέργους σε περίπτωση που αρνηθούν προτεινόμενες θέσεις εργασίας, ο Διοικητής της ΔΥΠΑ, πρώην ΟΑΕΔ, προχώρησε στην προκλητική αύξηση του μισθού του κατά 1.000€ το μήνα!

– Το γεγονός αυτό έρχεται να προστεθεί στη συνεχή προσπάθεια κομματικοποίησης του Οργανισμού από τον Διοικητή της ΔΥΠΑ/ΟΑΕΔ, διαχωρισμού των υπαλλήλων ανάλογα με τις πολιτικές τους πεποιθήσεις, αλλά και την τοποθέτηση προϊσταμένων και διευθυντών με μοναδικό κριτήριο την κομματική τους ταυτότητα. Επιπρόσθετα, καταγγέλλεται από τους εργαζόμενους η λειτουργία του Διοικητή ως “κομματάρχη” της Ν.Δ.

– Η παραπάνω λογική και πρακτική του Διοικητή της ΔΥΠΑ/ΟΑΕΔ αποτυπώνεται και στην ανάρτηση στην ιστοσελίδα της ΔΥΠΑ συγκριτικών στοιχείων σχετικά με τις θέσεις εργασίας με τρόπο παρουσίασης και λογική κομματικής εκμετάλλευσης σχετικά με την περίοδο διακυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ και την παρούσα της Ν.Δ. που δεν αρμόζει σε δημόσιο οργανισμό!

– Λαμβάνοντας υπόψη ότι, είναι ανεπίτρεπτο και προκλητικό την ώρα που χιλιάδες άνεργοι απειλούνται με την επιβολή υπέρογκων προστίμων και εν μέσω της ενεργειακής κρίσης και της ακρίβειας που ανατροφοδοτείται από την κυβερνητική πολιτική, ο Διοικητής της ΔΥΠΑ/ΟΑΕΔ να δίνει αύξηση 1.000€ στον εαυτό του.

– Λαμβάνοντας υπόψη ότι, η προσπάθεια κομματικοποίησης δημόσιας υπηρεσίας είναι ανεπίτρεπτη και φέρνει στο νου σκοτεινές εποχές του παρελθόντος.

– Λαμβάνοντας υπόψη ότι, η τοποθέτηση προϊσταμένων και διευθυντών σύμφωνα με την κομματική τους ταυτότητα είναι απαράδεκτη και αντίκειται στις βασικές αρχές της αξιοκρατίας και της χρηστής διοίκησης.

– Λαμβάνοντας υπόψη ότι, ο Διοικητής ενός δημόσιου Οργανισμού οφείλει να λειτουργεί με γνώμονα το δημόσιο συμφέρον και όχι το κομματικό.

Ερωτάται ο κ. Υπουργός:

-Αποδέχεται την απαράδεκτη και προκλητική αύξηση του μισθού του Διοικητή της ΔΥΠΑ /ΟΑΕΔ;

-Προτίθεται να επαναφέρει στην τάξη τον Διοικητή της ΔΥΠΑ και να κατέβει άμεσα η απαράδεκτη “προπαγανδιστική” ανάρτηση από την ιστοσελίδα του Οργανισμού;

-Ποια μέτρα προτίθεται να λάβει ώστε να σταματήσουν πρακτικές κομματικοποίησης του Οργανισμού;

