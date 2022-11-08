Έφτασαν στην Ελλάδα τα δύο καινούρια RAFALE F3R – Η υποδοχή στην Τανάγρα (videos)

Την παραλαβή δύο καινούργιων αεροσκαφών RAFALE F3R, ανήμερα της εορτής του Προστάτη της Πολεμικής Αεροπορίας, ανακοίνωσε το Γενικό Επιτελείο Αεροπορίας.
Τα δυο καινούργια αεροσκάφη θα υπηρετούν στην 332 μοίρα της 114 πτέρυγας Μάχης, στην αεροπορική βάση Τανάγρας, όπου ήδη από τον Ιανουάριο του 2022 βρίσκονται τα 6 μεταχειρισμένα RAFALE F3R.
«6+2 και μετράμε… Χρόνια Πολλά ΠΑ», έγραψε η Πολεμική Αεροπορία στο λογαριασμό της στο Twitter, ποστάροντας και το σχετικό βίντεο από την υποδοχή των Rafale.
Πλέον, από τη συνολική παραγγελία των 24 γαλλικών μαχητικών, η Πολεμική Αεροπορία έχει παραλάβει τα οκτώ. Βάσει της αρχικής συμφωνίας, από τα 24 αεροσκάφη, τα 12 θα είναι κανούρια και τα άλλα 12 μεταχειρισμένα.
